Рейтинг@Mail.ru
ПСБ: технокомпаниям в начале пути важны нефинансовые меры поддержки - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/psb-2048223847.html
ПСБ: технокомпаниям в начале пути важны нефинансовые меры поддержки
ПСБ: технокомпаниям в начале пути важны нефинансовые меры поддержки - РИА Новости, 14.10.2025
ПСБ: технокомпаниям в начале пути важны нефинансовые меры поддержки
Быстрорастущим технологическим компаниям нужен индивидуальный подход и нефинансовые меры поддержки в части просчета рисков и поиска путей реализации... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:00:00+03:00
2025-10-14T17:00:00+03:00
вера подгузова
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937572906_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_2e65461b6273fd4d9eb9308da9ceaec8.jpg
https://ria.ru/20251010/psb-2047477420.html
https://ria.ru/20251010/max-2047509506.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937572906_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_26d13eb8b1bbcdfd1a015221a3febfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вера подгузова, московская биржа
Вера Подгузова, Московская биржа
ПСБ: технокомпаниям в начале пути важны нефинансовые меры поддержки

Вера Подгузова: начинающим технопредприятиям важны нефинансовые меры поддержки

© iStock.com / HispanolisticСотрудник компании в офисе
Сотрудник компании в офисе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© iStock.com / Hispanolistic
Сотрудник компании в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Быстрорастущим технологическим компаниям нужен индивидуальный подход и нефинансовые меры поддержки в части просчета рисков и поиска путей реализации государственных задач, которые перед ними стоят, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Своим мнением она поделилась в рамках общего собрания участников ассоциации "Национальных чемпионов" на сессии "Между долгом и инвестициями в капитал: быстрорастущие технологические компании в условиях структурных изменений финансового рынка".
На сессии ПСБ обсудили влияние ИИ на клиентский опыт в банковской сфере - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
На сессии ПСБ обсудили влияние ИИ на клиентский опыт в банковской сфере
10 октября, 11:42
"На первом этапе, когда компания-национальный чемпион только начинает свой путь, особенно важны нефинансовые меры поддержки, и банк может выступить в роли старшего партнера в поиске производственных цепочек и просчете риска финансирования того или иного направления деятельности с учетом спроса на рынке", ― приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой.
Она добавила, что быстрорастущим технологическим компаниям также требуется индивидуальный подбор финансовых продуктов с расчетом сроков, рисков и поиском потенциального частного инвестора. В роли инвесторов могут выступать бизнес-ангелы ― крупные корпорации, которые берут под крыло перспективные малые компании.
Помимо этого, Подгузова рассказала о возможных способах привлечения финансирования для масштабирования быстрорастущих технологических компаний. Первый вариант ― это IPO, или выход на публичный рынок, он весьма эффективен, но сопряжен с дорогостоящими и трудоемкими процессами для малого и среднего бизнеса. Еще один способ получения средств для развития бизнеса ― цифровые финансовые активы, для выпуска и обращения которых ПСБ создал платформу "Токеон".
Модератором сессии выступил генеральный директор ассоциации "Национальных чемпионов" Александр Лиханов. В дискуссии также приняли участие генеральный директор АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" Павел Дворниченко, директор по развитию первичного рынка ПАО "Московская биржа" Дмитрий Таскин, операционный директор AVA Group Виталий Ушнов и другие. Они обсудили вызовы для развития высокотеха и инструменты поддержки технологического бизнеса.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
ПСБ тестирует бизнес-ассистента для малого бизнеса в мессенджере MAX
10 октября, 13:40
 
Вера ПодгузоваМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала