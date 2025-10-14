ПСБ: технокомпаниям в начале пути важны нефинансовые меры поддержки

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Быстрорастущим технологическим компаниям нужен индивидуальный подход и нефинансовые меры поддержки в части просчета рисков и поиска путей реализации государственных задач, которые перед ними стоят, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Своим мнением она поделилась в рамках общего собрания участников ассоциации "Национальных чемпионов" на сессии "Между долгом и инвестициями в капитал: быстрорастущие технологические компании в условиях структурных изменений финансового рынка".

"На первом этапе, когда компания-национальный чемпион только начинает свой путь, особенно важны нефинансовые меры поддержки, и банк может выступить в роли старшего партнера в поиске производственных цепочек и просчете риска финансирования того или иного направления деятельности с учетом спроса на рынке", ― приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой.

Она добавила, что быстрорастущим технологическим компаниям также требуется индивидуальный подбор финансовых продуктов с расчетом сроков, рисков и поиском потенциального частного инвестора. В роли инвесторов могут выступать бизнес-ангелы ― крупные корпорации, которые берут под крыло перспективные малые компании.

Помимо этого, Подгузова рассказала о возможных способах привлечения финансирования для масштабирования быстрорастущих технологических компаний. Первый вариант ― это IPO, или выход на публичный рынок, он весьма эффективен, но сопряжен с дорогостоящими и трудоемкими процессами для малого и среднего бизнеса. Еще один способ получения средств для развития бизнеса ― цифровые финансовые активы, для выпуска и обращения которых ПСБ создал платформу "Токеон".