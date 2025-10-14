Рейтинг@Mail.ru
Провокаторы войны НАТО с Россией толкают мир к катастрофе, заявил Слуцкий - РИА Новости, 14.10.2025
12:05 14.10.2025
Провокаторы войны НАТО с Россией толкают мир к катастрофе, заявил Слуцкий
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Провокаторы войны НАТО с РФ толкают мир к катастрофе, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес дал интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP. Он заявил, что силы НАТО "уничтожили" бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. Как утверждает американский генерал в отставке, под удар попали бы Калининград и Севастополь. При этом власти РФ неоднократно заявляли, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, а любые попытки альянса испытать боевую готовность России получат немедленный и жесткий ответ. В своем заявлении Ходжес фактически признал, что сравнение Польши и Украины неуместно. Если бы у Запада была четкая цель дать "все необходимое" Украине, то сейчас ситуация для Киева была бы совсем другой, полагает бывший генерал.
"Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес не имеет ни полномочий, ни, как видно, особой компетенции, угрожая России. Он - провокатор. Рекомендую ему детально изучить военную и ядерную доктрины РФ. Если начнется прямое военное противостояние России, обладающей передовыми видами оружия и крупнейшими ядерными арсеналами, с НАТО - это будет мировая катастрофа. И к ней толкают такие, как Ходжес", - сказал Слуцкий.
Депутат добавил, что победителей в третьей мировой войне не будет.
"Россия не собирается ни нападать, ни атаковать НАТО. Но Ходжесу надо зарубить себе на носу - ответ на любые посягательства на национальную безопасность и суверенитет РФ будет всегда. И об этом предупреждал (президент РФ - ред.) Владимир Путин", - заключил парламентарий.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
