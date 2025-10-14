Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий кадровый резерв Ростовской области, сообщает правительство региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь навестил бойцов спецоперации в расположении мотострелкового полка Южного военного округа и отряда "БАРС".

Слюсарь рассказал, что система оказания помощи участникам СВО и членам их семей в регионе включает около 100 мер поддержки и их усовершенствование продолжается. Интерес у военнослужащих вызвала региональная кадровая программа "Герои Дона", отметили в правительстве Ростовской области.

"Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий кадровый резерв", - цитирует региональное правительство главу донского региона. По словам губернатора Ростовской области, важно преобразовать боевой и жизненный опыт военнослужащих в эффективную работу в условиях мирной жизни.

Участники СВО могут реализовать себя в разных сферах, в том числе в региональном и муниципальном управлении, отметил губернатор. Слюсарь также пообещал индивидуально рассмотреть поступившие от бойцов просьбы.

Чиновник также передал военнослужащим материально-техническую помощь от жителей: партию квадрокоптеров, зарядных устройств и другого оборудования для обеспечения работы БПЛА, а также генераторы и маскировочные сети.