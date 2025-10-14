Рейтинг@Mail.ru
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв региона - РИА Новости, 14.10.2025
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
13:13 14.10.2025
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв региона
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв региона - РИА Новости, 14.10.2025
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв региона
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий кадровый резерв Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.10.2025
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь
ростовская область
ростовская область, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв региона

Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв

© РИА Новости / Александр Поготов
Вид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий кадровый резерв Ростовской области, сообщает правительство региона.
Слюсарь рассказал, что система оказания помощи участникам СВО и членам их семей в регионе включает около 100 мер поддержки и их усовершенствование продолжается. Интерес у военнослужащих вызвала региональная кадровая программа "Герои Дона", отметили в правительстве Ростовской области.
"Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий кадровый резерв", - цитирует региональное правительство главу донского региона. По словам губернатора Ростовской области, важно преобразовать боевой и жизненный опыт военнослужащих в эффективную работу в условиях мирной жизни.
Участники СВО могут реализовать себя в разных сферах, в том числе в региональном и муниципальном управлении, отметил губернатор. Слюсарь также пообещал индивидуально рассмотреть поступившие от бойцов просьбы.
Чиновник также передал военнослужащим материально-техническую помощь от жителей: партию квадрокоптеров, зарядных устройств и другого оборудования для обеспечения работы БПЛА, а также генераторы и маскировочные сети.
Представители отряда "БАРС" вручили губернатору копию знамени отряда, сообщили в правительстве региона.
Ростовская область
Юрий Слюсарь
 
 
