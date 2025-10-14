https://ria.ru/20251014/programma-2048161513.html
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв региона
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв региона - РИА Новости, 14.10.2025
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв региона
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий кадровый резерв Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:13:00+03:00
2025-10-14T13:13:00+03:00
2025-10-14T13:13:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939078086_0:0:3573:2011_1920x0_80_0_0_c908f9eae635e057ea90dc404f816be9.jpg
https://ria.ru/20251013/stanitsa-2047952243.html
https://ria.ru/20251013/slyusar-2048053702.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939078086_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_4e4d4c72bb521a2b642605c892e3fe9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв региона
Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий резерв
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий кадровый резерв Ростовской области, сообщает правительство региона.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь навестил бойцов спецоперации в расположении мотострелкового полка Южного военного округа и отряда "БАРС".
Слюсарь рассказал, что система оказания помощи участникам СВО и членам их семей в регионе включает около 100 мер поддержки и их усовершенствование продолжается. Интерес у военнослужащих вызвала региональная кадровая программа "Герои Дона", отметили в правительстве Ростовской области.
"Участников программы "Герои Дона" включат в управленческий кадровый резерв", - цитирует региональное правительство главу донского региона. По словам губернатора Ростовской области, важно преобразовать боевой и жизненный опыт военнослужащих в эффективную работу в условиях мирной жизни.
Участники СВО могут реализовать себя в разных сферах, в том числе в региональном и муниципальном управлении, отметил губернатор. Слюсарь также пообещал индивидуально рассмотреть поступившие от бойцов просьбы.
Чиновник также передал военнослужащим материально-техническую помощь от жителей: партию квадрокоптеров, зарядных устройств и другого оборудования для обеспечения работы БПЛА, а также генераторы и маскировочные сети.
Представители отряда "БАРС" вручили губернатору копию знамени отряда, сообщили в правительстве региона.