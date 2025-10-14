Обучение II модуля проекта "Герои Верхневолжья" закончится 16 октября

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Участники программы "Герои Верхневолжья" закончат обучение в рамках второго очного образовательного модуля 16 октября, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Данный модуль посвящен экономике и финансам. Помимо освоения профильных дисциплин они также активно участвуют в интерактивных мероприятиях, получая новые знания и компетенции, необходимые для работы в органах власти.

Программа "Герои Верхневолжья" действует по аналогии с федеральной программой "Время героев" и направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.

Во втором очном модуле участники программы изучают такие дисциплины, как суверенитет России, мировая экономика, государственные и муниципальные финансы, рынок труда и занятость, управление проектами, инвестиционная и денежно-кредитная политика, демографическая политика, экономическая безопасность и другие. Модуль насыщен интерактивными мероприятиями. Проводятся мастерские по реализации проектов, стратегиям и коммуникациям, тренинги по командообразованию.

Организовано посещение тверских предприятий, которые играют ключевую роль в развитии экономики Верхневолжья: ЗАО "Калининское", Тверского вагоностроительного завода, производственной площадки "Аквариус".

Особое внимание уделяется проведению мероприятий, в которых защитники Отечества участвуют вместе со своими родными. В этом модуле они посетили с семьями Ржевский мемориал Советскому солдату, различные события культурной сферы, ознакомились с экспозицией Музея тверского быта.

В завершение второго образовательного модуля участникам программы предстоит сдать экзамен. Затем они получат задание на период прохождения стажировки, которая является закреплением на практике полученных знаний.

"Ребята на сегодняшний день показывают хорошие результаты, очень активно участвуют в работе со спикерами, лекторами, практиками. Они понимают, что делают это в первую очередь для Тверской области. Третий модуль будет посвящен региональному и муниципальному управлению, и те знания, которые они получили по экономике и финансам, непосредственно понадобятся им для того, чтобы разобраться, как формируется бюджет региона и муниципалитета, как работать с малым и средним бизнесом, инвесторами", – рассказала исполняющий обязанности директора тверского филиала РАНХиГС Нелли Орлова, ее слова приводит пресс-служба.

Региональная программа "Герои Верхневолжья" реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе тверского филиала РАНХиГС. Преподавательский состав и эксперты прошли подготовку и сертификацию для работы с участниками.