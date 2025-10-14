Рейтинг@Mail.ru
Обучение II модуля проекта "Герои Верхневолжья" закончится 16 октября - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:50 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/proekt-2048248238.html
Обучение II модуля проекта "Герои Верхневолжья" закончится 16 октября
Обучение II модуля проекта "Герои Верхневолжья" закончится 16 октября - РИА Новости, 14.10.2025
Обучение II модуля проекта "Герои Верхневолжья" закончится 16 октября
Участники программы "Герои Верхневолжья" закончат обучение в рамках второго очного образовательного модуля 16 октября, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:50:00+03:00
2025-10-14T18:50:00+03:00
тверская область
россия
тверской вагоностроительный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048247440_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_68b54c07616808c14adfddd7f3bb5efb.jpg
https://ria.ru/20251013/proekt-2047946896.html
https://ria.ru/20251006/tyagunov-2046657633.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048247440_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_87a9e7befc7ac6f6068609375e69b844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тверской вагоностроительный завод
Тверская область, Россия, Тверской вагоностроительный завод
Обучение II модуля проекта "Герои Верхневолжья" закончится 16 октября

Второй очный модуль программы "Герои Верхневолжья" завершится 16 октября

© Фото : правительство Тверской областиУчастники программы "Герои Верхневолжья"
Участники программы Герои Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : правительство Тверской области
Участники программы "Герои Верхневолжья"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Участники программы "Герои Верхневолжья" закончат обучение в рамках второго очного образовательного модуля 16 октября, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Данный модуль посвящен экономике и финансам. Помимо освоения профильных дисциплин они также активно участвуют в интерактивных мероприятиях, получая новые знания и компетенции, необходимые для работы в органах власти.
Проект по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Более 260 проектов местных инициатив реализовали в Тверской области
13 октября, 13:38
Программа "Герои Верхневолжья" действует по аналогии с федеральной программой "Время героев" и направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в государственных компаниях областного уровня.
Во втором очном модуле участники программы изучают такие дисциплины, как суверенитет России, мировая экономика, государственные и муниципальные финансы, рынок труда и занятость, управление проектами, инвестиционная и денежно-кредитная политика, демографическая политика, экономическая безопасность и другие. Модуль насыщен интерактивными мероприятиями. Проводятся мастерские по реализации проектов, стратегиям и коммуникациям, тренинги по командообразованию.
Организовано посещение тверских предприятий, которые играют ключевую роль в развитии экономики Верхневолжья: ЗАО "Калининское", Тверского вагоностроительного завода, производственной площадки "Аквариус".
Особое внимание уделяется проведению мероприятий, в которых защитники Отечества участвуют вместе со своими родными. В этом модуле они посетили с семьями Ржевский мемориал Советскому солдату, различные события культурной сферы, ознакомились с экспозицией Музея тверского быта.
В завершение второго образовательного модуля участникам программы предстоит сдать экзамен. Затем они получат задание на период прохождения стажировки, которая является закреплением на практике полученных знаний.
"Ребята на сегодняшний день показывают хорошие результаты, очень активно участвуют в работе со спикерами, лекторами, практиками. Они понимают, что делают это в первую очередь для Тверской области. Третий модуль будет посвящен региональному и муниципальному управлению, и те знания, которые они получили по экономике и финансам, непосредственно понадобятся им для того, чтобы разобраться, как формируется бюджет региона и муниципалитета, как работать с малым и средним бизнесом, инвесторами", – рассказала исполняющий обязанности директора тверского филиала РАНХиГС Нелли Орлова, ее слова приводит пресс-служба.
Региональная программа "Герои Верхневолжья" реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе тверского филиала РАНХиГС. Преподавательский состав и эксперты прошли подготовку и сертификацию для работы с участниками.
К зачислению на образовательную программу были утверждены 14 человек. Результатом обучения станет публичная защита проектов по направлению прохождения стажировки.
Прощание с почетным гражданином Тверской области, заслуженным строителем РСФСР Александром Тягуновым - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Тверская область простилась с почетным гражданином региона Тягуновым
6 октября, 15:29
 
Тверская областьРоссияТверской вагоностроительный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала