11:53 14.10.2025
Владимиров поручил ускорить выполнение региональных проектов на Ставрополье
Владимиров поручил ускорить выполнение региональных проектов на Ставрополье
ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
пресс-служба правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел плановое заседание регправительства, на нем он поручил ускорить исполнение региональных проектов, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Так, в 2025 году в регионе реализуется 41 региональный проект, направленный на реализацию федеральных проектов. На эти цели направлено 25,9 миллиарда рублей, из которых 18,8 миллиарда – средства федерального бюджета.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Владимиров вручил награды победителям и призерам Всероссийской Олимпиады
25 сентября, 16:39
В крае отремонтировали 27 школ, в них учатся более 15 тысяч детей. Еще 439 школ получили дополнительное оборудование по ряду предметов. Созданы четыре модельные библиотеки, а музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко получил новое техническое оснащение.
Также благоустроены 23 общественные территории, отремонтированы 20 участков автодорог общей протяженностью более 71 километра и четыре моста. Многодетным семьям оказана поддержка в виде 4252 социальных контрактов.
Поддержку получила и система здравоохранения края. Так, в организации первичного звена закуплено 464 единицы оборудования, капитально отремонтированы 14 медорганизаций, приобретено 317 единиц автотранспорта. В женские консультации, перинатальные центры и роддома закуплена 1351 единица медицинских изделий и оборудования. Благодаря вертолету санавиации и выездной бригаде скорой медпомощи эвакуировано 158 человек.
Произведено 1476 тонн критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок. Высажено 54 гектара лесных культур. Выплачено более 2 миллионов пособий в связи с рождением и воспитанием детей 443 тысячам ставропольцев.
Одновременно в крае реализуется 36 региональных проектов, которые не связаны с федеральными проектами. Их финансирование в сумме составляет почти 46 миллиардов рублей. Большая часть средств – за счет краевого бюджета.
С помощью регпроектов в 2024 и 2025 годах обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных граждан на 701 социальный объект, в учреждения социальной защиты закуплены компьютеры, оргтехника и программное обеспечение.
Проведен капремонт в 311 многоквартирных домах края, благодаря чему улучшены жилищные условия почти 30 тысяч ставропольцев. Реализованы десять проектов по благоустройству в сельских населенных пунктах. Капитально отремонтированы четыре гидротехнические сооружения в Шпаковском и Буденновском округах. Введены в эксплуатацию 15 новых туристических объектов с номерных фондом более 1,4 тысячи мест.
Осуществляется поддержка участников СВО и их близких. В частности, реализуется краевая кадровая программа "Герои Ставрополья". Благодаря ей около 40 ветеранов и участников спецоперации проходят обучение по программе профессиональной переподготовки. Кроме того, поддержку в рамках программ занятости получили 98 участников СВО и более 130 членов их семей.
Владимиров обратил внимание ответственных исполнителей на вопросы планирования и обмена информацией при достижении показателей регпроектов.
"Наращивайте темпы, контролируйте соблюдение сроков, добивайтесь новых результатов для земляков", – приводит пресс-служба слова главы Ставропольского края.
Укладка асфальта - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Более 50 километров регдорог отремонтировали на Ставрополье с начала года
30 сентября, 17:14
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
