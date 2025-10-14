Владимиров поручил ускорить выполнение региональных проектов на Ставрополье

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел плановое заседание регправительства, на нем он поручил ускорить исполнение региональных проектов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, в 2025 году в регионе реализуется 41 региональный проект, направленный на реализацию федеральных проектов. На эти цели направлено 25,9 миллиарда рублей, из которых 18,8 миллиарда – средства федерального бюджета.

В крае отремонтировали 27 школ, в них учатся более 15 тысяч детей. Еще 439 школ получили дополнительное оборудование по ряду предметов. Созданы четыре модельные библиотеки, а музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко получил новое техническое оснащение.

Также благоустроены 23 общественные территории, отремонтированы 20 участков автодорог общей протяженностью более 71 километра и четыре моста. Многодетным семьям оказана поддержка в виде 4252 социальных контрактов.

Поддержку получила и система здравоохранения края. Так, в организации первичного звена закуплено 464 единицы оборудования, капитально отремонтированы 14 медорганизаций, приобретено 317 единиц автотранспорта. В женские консультации, перинатальные центры и роддома закуплена 1351 единица медицинских изделий и оборудования. Благодаря вертолету санавиации и выездной бригаде скорой медпомощи эвакуировано 158 человек.

Произведено 1476 тонн критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок. Высажено 54 гектара лесных культур. Выплачено более 2 миллионов пособий в связи с рождением и воспитанием детей 443 тысячам ставропольцев.

Одновременно в крае реализуется 36 региональных проектов, которые не связаны с федеральными проектами. Их финансирование в сумме составляет почти 46 миллиардов рублей. Большая часть средств – за счет краевого бюджета.

С помощью регпроектов в 2024 и 2025 годах обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных граждан на 701 социальный объект, в учреждения социальной защиты закуплены компьютеры, оргтехника и программное обеспечение.

Проведен капремонт в 311 многоквартирных домах края, благодаря чему улучшены жилищные условия почти 30 тысяч ставропольцев. Реализованы десять проектов по благоустройству в сельских населенных пунктах. Капитально отремонтированы четыре гидротехнические сооружения в Шпаковском и Буденновском округах. Введены в эксплуатацию 15 новых туристических объектов с номерных фондом более 1,4 тысячи мест.

Осуществляется поддержка участников СВО и их близких. В частности, реализуется краевая кадровая программа "Герои Ставрополья". Благодаря ей около 40 ветеранов и участников спецоперации проходят обучение по программе профессиональной переподготовки. Кроме того, поддержку в рамках программ занятости получили 98 участников СВО и более 130 членов их семей.

Владимиров обратил внимание ответственных исполнителей на вопросы планирования и обмена информацией при достижении показателей регпроектов.