09:33 14.10.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Голой Пристани, два человека ранены в результате обстрела Новой Маячки, один получил ранения от удара...
2025-10-14T09:33:00+03:00
2025-10-14T09:33:00+03:00
днепр (река)
херсонская область
сергеевка
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
сергеевка
днепр (река), херсонская область , сергеевка, вооруженные силы украины
Днепр (река), Херсонская область , Сергеевка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

В результате ударов ВСУ по Херсонской области один человек погиб и трое ранены

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Херсонской области. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Голой Пристани, два человека ранены в результате обстрела Новой Маячки, один получил ранения от удара украинского дрона по дороге между Сергеевкой и Чернянкой, всего за сутки боевики киевского режима нанесли 78 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Голой Пристани погиб один мирный житель, в Новой Маячке ранения получили два человека. Также между Сергеевкой и Чернянкой в результате атаки БПЛА ранен мирный житель в результате удара дрона ВСУ по его автомобилю. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 15 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ было зафиксирован ночью. 6 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 78 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 15 населенных пунктов: Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Ольгинка, Старая Маячка, Великие Копани, Пролетарка.
При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель
23 марта, 10:50
При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель
Днепр (река)Херсонская областьСергеевкаВооруженные силы Украины
 
 
