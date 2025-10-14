В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Голой Пристани, два человека ранены в результате обстрела Новой Маячки, один получил ранения от удара украинского дрона по дороге между Сергеевкой и Чернянкой, всего за сутки боевики киевского режима нанесли 78 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.