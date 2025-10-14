В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Голой Пристани, два человека ранены в результате обстрела Новой Маячки, один получил ранения от удара украинского дрона по дороге между Сергеевкой и Чернянкой, всего за сутки боевики киевского режима нанесли 78 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Голой Пристани погиб один мирный житель, в Новой Маячке ранения получили два человека. Также между Сергеевкой и Чернянкой в результате атаки БПЛА ранен мирный житель в результате удара дрона ВСУ по его автомобилю. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 15 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ было зафиксирован ночью. 6 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 78 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 15 населенных пунктов: Голая Пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Ольгинка, Старая Маячка, Великие Копани, Пролетарка.
