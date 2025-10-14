https://ria.ru/20251014/primore-2048124146.html
В Приморье завели дело после избиения школьников девятиклассницей
2025-10-14T10:39:00+03:00
2025-10-14T10:39:00+03:00
2025-10-14T10:40:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
тернейский район
следственный комитет россии (ск рф)
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после избиения школьников девятиклассницей в Приморском крае, сообщило СУСК России по региону.
В социальных сетях распространились видео, на которых девятиклассница избивает школьников. На одном из кадров девочка плюнула в лицо мальчику, затем дала ему пощечину. На другом видео эта же школьница избивала девочку, драку пытался разнять один из взрослых.
Региональная прокуратура и СУСК РФ
по Приморью организовали проверку. Как сообщили в УМВД России по региону, личность школьницы установлена.
"В соцсетях сообщается, что в посёлке Пластун Тернейского района
14-летняя школьница проявляет агрессию по отношению к другим детям. Местные жители отмечают, что не могут найти способы повлиять на её поведение. Следственными органами СК
России по Приморскому краю
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В центральный аппарат Следственного комитета России доложат о ходе расследования обстоятельств правонарушения, совершенного школьницей в Приморском крае.