В Приморье девятиклассница избила школьников

Внимание полиции привлекли видео, опубликованные в соцсетях. На одном из них девочка плюет в лицо мальчику, а затем дает ему пощечину. На другом эта же школьница избивает сверстницу, драку пытается разнять один из взрослых. Выяснилось, что это происходит в одной из школ поселка Пластун Тернейского муниципального округа.