08:35 14.10.2025 (обновлено: 12:35 14.10.2025)
В Приморье девятиклассница избила школьников
Полицейские установили личность девятиклассницы, которая избивает школьников в Приморском крае, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 14.10.2025
2025
Девятиклассница избила школьников в Приморском крае
Девятиклассница избила школьников в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт — РИА Новости. Полицейские установили личность девятиклассницы, которая избивает школьников в Приморском крае, сообщил региональный главк МВД.
Внимание полиции привлекли видео, опубликованные в соцсетях. На одном из них девочка плюет в лицо мальчику, а затем дает ему пощечину. На другом эта же школьница избивает сверстницу, драку пытается разнять один из взрослых. Выяснилось, что это происходит в одной из школ поселка Пластун Тернейского муниципального округа.
"Полиция проводит проверку по факту противоправных действий несовершеннолетней. <…> Сотрудниками полиции установлена личность несовершеннолетней, совершившей противоправное деяние", — заявили в главке МВД.

Материалы передали в инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителям пострадавших детей выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам в отношении девятиклассницы будет принято решение согласно законодательству.
Региональная прокуратура и управление Следственного комитета также проводят проверку. Так, прокуроры проверят, как школа пресекала случаи буллинга, и оценят действия законных представителей девочки. Особое внимание они намерены уделить ситуации с профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
