В Приморье проверят сообщения об избиении девятиклассницей школьников

Прокуратура проводит проверку после нападений девятиклассницы на школьников в Приморье, следователи устанавливают обстоятельства, сообщает надзорный орган по... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T03:42:00+03:00
2025-10-14T03:42:00+03:00
2025-10-14T10:41:00+03:00
происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после нападений девятиклассницы на школьников в Приморье, следователи устанавливают обстоятельства, сообщает надзорный орган по региону.
В социальных сетях распространились видео, на которых девятиклассница избивает школьников. На одном из кадров девочка плюнула в лицо мальчику, затем дала ему пощечину. На другом видео эта же школьница избивала девочку, драку пытался разнять один из взрослых.
"Прокуратура проводит проверку по факту конфликтных ситуаций между учащимися в одной из школ поселка Пластун. В социальных сетях размещена информация и видеоматериалы о том, что учащаяся 9-го класса одной из школ посёлка Пластун Тернейского муниципального округа неоднократно совершала противоправные действия в отношении других учащихся, в том числе применяя физическую силу", - говорится в сообщении.
Прокуратура установит обстоятельств инцидента, проверит работу школы по пресечению случаев буллинга, а также оценит действия законных представителей несовершеннолетней. Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства, направленного на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
По результатам проверки будут приняты исчерпывающие прокурорские меры реагирования. Ход и итоги процессуальной проверки находятся под постоянным контролем ведомства.
Следователи выехали на место происшествия для установления обстоятельств противоправного поведения школьницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.