В Приморье проверят сообщения об избиении девятиклассницей школьников

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после нападений девятиклассницы на школьников в Приморье, следователи устанавливают обстоятельства, сообщает надзорный орган по региону.

В социальных сетях распространились видео, на которых девятиклассница избивает школьников. На одном из кадров девочка плюнула в лицо мальчику, затем дала ему пощечину. На другом видео эта же школьница избивала девочку, драку пытался разнять один из взрослых.

"Прокуратура проводит проверку по факту конфликтных ситуаций между учащимися в одной из школ поселка Пластун. В социальных сетях размещена информация и видеоматериалы о том, что учащаяся 9-го класса одной из школ посёлка Пластун Тернейского муниципального округа неоднократно совершала противоправные действия в отношении других учащихся, в том числе применяя физическую силу", - говорится в сообщении.

Прокуратура установит обстоятельств инцидента, проверит работу школы по пресечению случаев буллинга, а также оценит действия законных представителей несовершеннолетней. Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства, направленного на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие прокурорские меры реагирования. Ход и итоги процессуальной проверки находятся под постоянным контролем ведомства.