Второй кассационный суд признал законным приговор блогеру Кацу*

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор блогеру Максиму Кацу*, заочно получившему 8 лет за распространение фейков про армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы и возражений прокурора, выслушав участников судебного заседания, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для отмены или изменения приговора в отношении осужденного Каца* и оставила кассационную жалобу без удовлетворения", - сказали в суде.
Басманный суд столицы в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима с запретом администрировать ресурсы в интернете на срок 4 года. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии. Мосгорсуд затем признал это решение законным.
Кац* обвинялся в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.
Кац* также обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Хорошевский суд Москвы 23 октября начнет рассматривать дело по существу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
