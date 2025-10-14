В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Отдельные представители Евросоюза и Молдавии оказывают давление на Приднестровье путем блокирования платежей за поставки природного газа, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что в Приднестровье вводят режим экономии газа. Он уточнил, что отпуск газа будет проводиться в режиме жесткой экономии, в приоритетном порядке для населения.

"С начала октября на ПМР вновь пытаются надавить, мешая перечислить деньги для оплаты "голубого топлива". Деньги есть и газ для нас тоже есть. Тогда в чем дело? Почему сейчас? За этим стоят евроглобалисты и националисты из числа их кишиневских марионеток. Доказательства? Во множестве СМИ Молдавии публиковались материалы, гласящие, что европейские банки блокировали платежи под надуманными предлогами, а в Кишиневе представители местной элиты заговорили, будто ПМР "пора выбрасывать белый флаг", - сказал Сафонов.

Депутат считает, что блокированием платежей за поставки газа противники Приднестровья решили нанести новый удар по предприятиям республики, чтобы остановить их. По его словам, из-за этого люди могут остаются без работы, ухудшится общая ситуация и возможно сорвутся регулярные социальные выплаты.

"Наши противники решили вызвать негатив к власти ПМР внутри нашей республики, объявив вначале о включении в Молдавии отопления в домах с 3 октября, тогда как в ПМР это нужно было сорвать. Но сработать на контрасте не вышло, потому что у Кишинева не хватило ресурсов дать отопления в дома. Теперь власти Молдовы обещают дать своим согражданам отопление с 23 октября по 1 ноября. Нам же продолжают блокировать платежи", - отметил Сафонов.

Депутат ПМР добавил, что власти Молдавии заинтересованы в том, чтобы снизить авторитет Приднестровья в глазах своих сограждан с молдавскими паспортами, которые снимают или покупают квартиры в ПМР. По его словам, люди в Приднестровье платят за газ и электроэнергию по более приемлемым тарифам, чем в Молдавии.

"Продолжение газовой блокады ПМР позволяет отвлечь внимание людей от ситуации в Молдове. Что касается конечного провала новой блокады ПМР в области газа, то в последние дни последовала серия заявлений российских официальных лиц – от МИДа РФ до пресс-секретаря президента России . Суть у них одна: Приднестровье в любом случае не останется без помощи. Как экономической, так и любой другой, какая потребуется. В любом случае, проблема с блокировкой платежей за газ разрешится", - подытожил Сафонов.

Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.