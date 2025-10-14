Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/pridnestrove-2048144402.html
В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии
В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии - РИА Новости, 14.10.2025
В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии
Отдельные представители Евросоюза и Молдавии оказывают давление на Приднестровье путем блокирования платежей за поставки природного газа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:12:00+03:00
2025-10-14T12:12:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
вадим красносельский
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251012/pridnestrove-2047804208.html
https://ria.ru/20251012/pridnestrove-2047826163.html
https://ria.ru/20251002/peskov-2045812990.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Вадим Красносельский, Газпром
В Приднестровье заявили о давлении со стороны Евросоюза и Молдавии

Депутат Сафонов заявил о давлении Евросоюза и Молдавии на ПМР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Отдельные представители Евросоюза и Молдавии оказывают давление на Приднестровье путем блокирования платежей за поставки природного газа, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что в Приднестровье вводят режим экономии газа. Он уточнил, что отпуск газа будет проводиться в режиме жесткой экономии, в приоритетном порядке для населения.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Приднестровье заявили о подготовке Молдавией нападения на ПМР
12 октября, 13:59
"С начала октября на ПМР вновь пытаются надавить, мешая перечислить деньги для оплаты "голубого топлива". Деньги есть и газ для нас тоже есть. Тогда в чем дело? Почему сейчас? За этим стоят евроглобалисты и националисты из числа их кишиневских марионеток. Доказательства? Во множестве СМИ Молдавии публиковались материалы, гласящие, что европейские банки блокировали платежи под надуманными предлогами, а в Кишиневе представители местной элиты заговорили, будто ПМР "пора выбрасывать белый флаг", - сказал Сафонов.
Депутат считает, что блокированием платежей за поставки газа противники Приднестровья решили нанести новый удар по предприятиям республики, чтобы остановить их. По его словам, из-за этого люди могут остаются без работы, ухудшится общая ситуация и возможно сорвутся регулярные социальные выплаты.
"Наши противники решили вызвать негатив к власти ПМР внутри нашей республики, объявив вначале о включении в Молдавии отопления в домах с 3 октября, тогда как в ПМР это нужно было сорвать. Но сработать на контрасте не вышло, потому что у Кишинева не хватило ресурсов дать отопления в дома. Теперь власти Молдовы обещают дать своим согражданам отопление с 23 октября по 1 ноября. Нам же продолжают блокировать платежи", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР добавил, что власти Молдавии заинтересованы в том, чтобы снизить авторитет Приднестровья в глазах своих сограждан с молдавскими паспортами, которые снимают или покупают квартиры в ПМР. По его словам, люди в Приднестровье платят за газ и электроэнергию по более приемлемым тарифам, чем в Молдавии.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Политолог назвал реинтеграцию Приднестровья в Молдавию враждебным понятием
12 октября, 17:00
"Продолжение газовой блокады ПМР позволяет отвлечь внимание людей от ситуации в Молдове. Что касается конечного провала новой блокады ПМР в области газа, то в последние дни последовала серия заявлений российских официальных лиц – от МИДа РФ до пресс-секретаря президента России. Суть у них одна: Приднестровье в любом случае не останется без помощи. Как экономической, так и любой другой, какая потребуется. В любом случае, проблема с блокировкой платежей за газ разрешится", - подытожил Сафонов.
Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР
2 октября, 11:55
 
В миреМолдавияКишиневРоссияВадим КрасносельскийГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала