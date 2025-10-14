https://ria.ru/20251014/priangarja-2048140977.html
Суд арестовал подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Приангарье
2025-10-14T11:54:00+03:00
2025-10-14T11:54:00+03:00
2025-10-14T11:54:00+03:00
происшествия
шелехов
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20251013/ubiystvo-2047870262.html
шелехов
Новости
ru-RU
происшествия, шелехов, следственный комитет россии (ск рф)
Суд арестовал подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Приангарье
ИРКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве сверстницы и девушки, пытавшейся ее защитить, арестован судом в Приангарье на один месяц, сообщила Иркутская областная прокуратура.
В воскресенье 14-летний подросток был задержан в Шелехове
с ножом на месте убийства ровесницы и ее 23-летней соседки в подъезде многоквартирного дома. По данным регионального ГУМВД, молодой человек совершил преступление на почве ревности. СК
расследует уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста.
"Прокуратура Шелехова поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. С учетом позиции прокурора обвиняемый заключен под стражу на один месяц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вину подросток признал частично.