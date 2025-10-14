Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Приангарье - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/priangarja-2048140977.html
Суд арестовал подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Приангарье
Суд арестовал подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Приангарье - РИА Новости, 14.10.2025
Суд арестовал подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Приангарье
Подросток, обвиняемый в убийстве сверстницы и девушки, пытавшейся ее защитить, арестован судом в Приангарье на один месяц, сообщила Иркутская областная... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:54:00+03:00
2025-10-14T11:54:00+03:00
происшествия
шелехов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047891138_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_05bac749da2421aa55d05f4b844997bf.jpg
https://ria.ru/20251013/ubiystvo-2047870262.html
шелехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047891138_164:0:1111:710_1920x0_80_0_0_2f832ee9f72f26cc906a00ed642f82c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шелехов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шелехов, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Приангарье

В Приангарье арестовали подростка, обвиняемого в убийстве двух девушек

© ГУ МВД России по Иркутской областиПодозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© ГУ МВД России по Иркутской области
Подозреваемый в убийстве в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве сверстницы и девушки, пытавшейся ее защитить, арестован судом в Приангарье на один месяц, сообщила Иркутская областная прокуратура.
В воскресенье 14-летний подросток был задержан в Шелехове с ножом на месте убийства ровесницы и ее 23-летней соседки в подъезде многоквартирного дома. По данным регионального ГУМВД, молодой человек совершил преступление на почве ревности. СК расследует уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста.
"Прокуратура Шелехова поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. С учетом позиции прокурора обвиняемый заключен под стражу на один месяц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вину подросток признал частично.
Сотрудница СК России на месте убийства в городе Шелехово Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Подросток в Приангарье убил в подъезде дома сверстницу и соседку
13 октября, 03:42
 
ПроисшествияШелеховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала