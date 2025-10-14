Суд арестовал подростка, обвиняемого в двойном убийстве в Приангарье

ИРКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве сверстницы и девушки, пытавшейся ее защитить, арестован судом в Приангарье на один месяц, сообщила Иркутская областная прокуратура.

"Прокуратура Шелехова поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. С учетом позиции прокурора обвиняемый заключен под стражу на один месяц", - говорится в сообщении.