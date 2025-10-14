https://ria.ru/20251014/prezident-2048249298.html
Президент Сирии на переходный период посетит Москву в среду
Президент Сирии на переходный период посетит Москву в среду - РИА Новости, 14.10.2025
Президент Сирии на переходный период посетит Москву в среду
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду, информирует сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:59:00+03:00
2025-10-14T18:59:00+03:00
2025-10-14T19:01:00+03:00
в мире
сирия
москва
россия
ахмед аш-шараа
сирия
москва
россия
Президент Сирии на переходный период посетит Москву в среду
