КC Мадагаскара пригласил полковника армии занять пост президента

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Конституционный суд (КС) Мадагаскара пригласил полковника Майкла Рандрианирину, объявившего о приходе к власти военных, занять пост президента страны, говорится в заявлении высшего судебного органа.

Ранее президент страны Андри Радзуэлина, который покинул пределы страны, принял решение о роспуске парламента на фоне готовившегося в Национальной ассамблее голосования по отрешению его от власти. Тем не менее, депутаты собрались и проголосовали за его импичмент. После этого военные объявили, что берут власть в свои руки.

"Радзуэлина считается пассивно отказавшимся от власти... следовательно, Высокий Суд вправе постановить, что должность президента Республики Мадагаскар вакантна... Учитывая вакуум на высших уровнях государственной власти, следует, что эта власть может быть только военной, олицетворяемой полковником Майклом Рандрианириной", - говорится в постановлении на сайте суда КС.

Как отмечается, после того, как КС установил вакантность должности президента, новый глава государства должен быть избран в течение срока не менее 30 дней и не более 60 дней в соответствии с положениями статей конституции.

Ранее полковник Рандрианирина объявил о роспуске всех государственных институтов, включая конституционный суд. По его словам, военные планируют создать комитет из офицеров армии и полиции, который будет выполнять функции президента.

Президент Радзуэлина, который скрывается в неизвестном месте, назвал депутатов, вынесших ему импичмент, "собранием без законных оснований". Он также заявил во вторник, что планирует совершить "несколько официальных визитов в дружественные страны, входящие в САДК (Сообщество развития Юга Африки).

Радио RFI ранее сообщало, что Радзуэлина в воскресенье покинул страну на французском военном самолете и транзитом через остров Реюньон отправился на Маврикий или в Дубай ОАЭ ).