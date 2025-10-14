https://ria.ru/20251014/prava-2048099388.html
Приморец попытался обменять в ГАИ поддельные права, купленные в интернете
Приморец попытался обменять в ГАИ поддельные права, купленные в интернете - РИА Новости, 14.10.2025
Приморец попытался обменять в ГАИ поддельные права, купленные в интернете
Житель Приморского края попытался обменять в ГАИ купленные в интернете поддельные белорусские права на законный российский документ, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:23:00+03:00
2025-10-14T07:23:00+03:00
2025-10-14T07:23:00+03:00
приморский край
уссурийск
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
приморский край
уссурийск
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/81/1555278189_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_3328ffec1655b98fa0a923cbdefe2f8d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Житель Приморского края попытался обменять в ГАИ купленные в интернете поддельные белорусские права на законный российский документ, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД России.
"В Приморском крае
дознаватель отдела МВД России
по городу Уссурийску
возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который предъявил в подразделение ГАИ
поддельное водительское удостоверение Республики Беларусь для обмена на российское национальное водительское удостоверение", - говорится в сообщении.
При первом осмотре документ сразу вызвал подозрение у инспектора. Водительское удостоверение направили на исследование, где подтвердили, что оно поддельное. Подозреваемый признался, что не смог сдать экзамен в автошколе и решил купить в интернете за 200 тысяч рублей водительское удостоверение Республики Беларусь, чтобы потом заменить его без сдачи экзаменов.
С фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По статье "Использование заведомо поддельного документа" ему грозит до года лишения свободы.