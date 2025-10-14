Приморец попытался обменять в ГАИ поддельные права, купленные в интернете

При первом осмотре документ сразу вызвал подозрение у инспектора. Водительское удостоверение направили на исследование, где подтвердили, что оно поддельное. Подозреваемый признался, что не смог сдать экзамен в автошколе и решил купить в интернете за 200 тысяч рублей водительское удостоверение Республики Беларусь, чтобы потом заменить его без сдачи экзаменов.