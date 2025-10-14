Рейтинг@Mail.ru
Приморец попытался обменять в ГАИ поддельные права, купленные в интернете - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/prava-2048099388.html
Приморец попытался обменять в ГАИ поддельные права, купленные в интернете
Приморец попытался обменять в ГАИ поддельные права, купленные в интернете - РИА Новости, 14.10.2025
Приморец попытался обменять в ГАИ поддельные права, купленные в интернете
Житель Приморского края попытался обменять в ГАИ купленные в интернете поддельные белорусские права на законный российский документ, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:23:00+03:00
2025-10-14T07:23:00+03:00
приморский край
уссурийск
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/81/1555278189_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c383eabefa6f63d5a576bb8c742b8105.jpg
https://ria.ru/20251010/nakazanie-2047591365.html
приморский край
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/81/1555278189_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_3328ffec1655b98fa0a923cbdefe2f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, уссурийск, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Приморский край, Уссурийск, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Приморец попытался обменять в ГАИ поддельные права, купленные в интернете

Приморец попытался обменять в ГАИ купленные за 200 тысяч рублей поддельные права

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабочее место сотрудника ГИБДД
Рабочее место сотрудника ГИБДД - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рабочее место сотрудника ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Житель Приморского края попытался обменять в ГАИ купленные в интернете поддельные белорусские права на законный российский документ, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД России.
Приморском крае дознаватель отдела МВД России по городу Уссурийску возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который предъявил в подразделение ГАИ поддельное водительское удостоверение Республики Беларусь для обмена на российское национальное водительское удостоверение", - говорится в сообщении.
При первом осмотре документ сразу вызвал подозрение у инспектора. Водительское удостоверение направили на исследование, где подтвердили, что оно поддельное. Подозреваемый признался, что не смог сдать экзамен в автошколе и решил купить в интернете за 200 тысяч рублей водительское удостоверение Республики Беларусь, чтобы потом заменить его без сдачи экзаменов.
С фигуранта взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По статье "Использование заведомо поддельного документа" ему грозит до года лишения свободы.
В Госавтоинспекции напомнили о наказании за поддельные иностранные права - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Госавтоинспекции напомнили о наказании за поддельные иностранные права
10 октября, 18:18
 
Приморский крайУссурийскГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала