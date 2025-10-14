https://ria.ru/20251014/posobie-2048210106.html
Единое пособие для семей с детьми вырастет еще на шесть процентов
Единое пособие для семей с детьми вырастет еще на шесть процентов - РИА Новости, 14.10.2025
Единое пособие для семей с детьми вырастет еще на шесть процентов
Единое пособие для семей с детьми в 2026 году увеличится еще на 6% – до 18 371 рубля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:07:00+03:00
2025-10-14T16:07:00+03:00
2025-10-14T16:11:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_355859ced33e981fbef0b40986a70011.jpg
https://ria.ru/20251013/pravitelstvo-2047916771.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd0959dea65cf346bced4441c0f61d21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Хорошие новости
Единое пособие для семей с детьми вырастет еще на шесть процентов
Мишустин: пособие для семей с детьми в 2026 году вырастет на 6%, до 18 371 руб