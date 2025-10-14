Рейтинг@Mail.ru
Единое пособие для семей с детьми вырастет еще на шесть процентов
16:07 14.10.2025
Единое пособие для семей с детьми вырастет еще на шесть процентов
Единое пособие для семей с детьми вырастет еще на шесть процентов - РИА Новости, 14.10.2025
Единое пособие для семей с детьми вырастет еще на шесть процентов
Единое пособие для семей с детьми в 2026 году увеличится еще на 6% – до 18 371 рубля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.10.2025
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Хорошие новости
Единое пособие для семей с детьми вырастет еще на шесть процентов

Мишустин: пособие для семей с детьми в 2026 году вырастет на 6%, до 18 371 руб

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Единое пособие для семей с детьми в 2026 году увеличится еще на 6% – до 18 371 рубля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С января оно увеличено более чем на 12,5% – до 17 201 рубля, а в 2026 году показатель прибавит еще 6%, достигнув 18 371 рубля", - сказал Мишустин на стратегической сессии в правительстве.
Правительство перераспределит 1,3 миллиарда рублей на выплаты семьям
13 октября, 11:31
 
