09:50 14.10.2025 (обновлено: 10:14 14.10.2025)
Польша больше не может принимать мигрантов с Украины, заявил Пшидач
Польша больше не может принимать мигрантов с Украины, заявил Пшидач
в мире, польша, украина, марчин пшидач, василий боднар
В мире, Польша, Украина, Марчин Пшидач, Василий Боднар
Польша больше не может принимать мигрантов с Украины, заявил Пшидач

Пшидач объяснил, почему Польша больше не может принимать украинских мигрантов

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 окт - РИА Новости. Польша не может больше принимать мигрантов с Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
На прошлой неделе посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в настоящее время в Польше проживают около 1,5 миллиона граждан Украины, а гражданство Польши с 2019 года по 2024 год получили 26 тысяч из них.
"Я думаю, что мы в этом смысле... мы не в состоянии больше принять (граждан Украины - ред.)", - сказал Пшидач.
По его мнению, Польша должна уделить больше внимания адаптации украинцев в стране.
"Надо прежде всего начать процесс их инкультурации. Это уж делается с помощью образования, но нельзя допустить до ситуации, в которой создавались бы какие-то отдельные районы", - сказал Пшидач.
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Молчать или уезжать": на Украине пожаловались на поляков
28 октября 2024, 06:00
 
В миреПольшаУкраинаМарчин ПшидачВасилий Боднар
 
 
