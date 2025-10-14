https://ria.ru/20251014/politsija-2048143237.html
Полиция Мадагаскара выразила солидарность с армией и жандармерией
Полиция Мадагаскара выразила солидарность с армией и жандармерией - РИА Новости, 14.10.2025
Полиция Мадагаскара выразила солидарность с армией и жандармерией
14.10.2025
Полиция Мадагаскара выразила солидарность с армией и жандармерией
На Мадагаскаре полиция выразила солидарность с армией и жандармерией страны
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полиция Мадагаскара выразила солидарность с армией и жандармерией страны на фоне сообщений о переходе некоторых подразделений армии на сторону протестующих, сообщает портал 2424.mg.
Отмечается, что во вторник был назначен новый генеральный директор полиции, им стал Жан-Виктор Царамонина, входящий в число сотрудников полицейского профсоюза, ранее выразивших поддержку протестующим против отключений электричества и воды в стране. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что несколько групп солдат армии Мадагаскара
присоединились к тысячам демонстрантов в столице.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.