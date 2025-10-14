Рейтинг@Mail.ru
Ракета Starship стартовала в 11-й испытательный полет
02:39 14.10.2025
Ракета Starship стартовала в 11-й испытательный полет
Ракета Starship стартовала в 11-й испытательный полет - РИА Новости, 14.10.2025
Ракета Starship стартовала в 11-й испытательный полет
Ракета Starship американской компании SpaceX стартовала с площадки в Техасе в 11-й испытательный полет, следует из трансляции на странице компании в соцсети X. РИА Новости, 14.10.2025
https://ria.ru/20251010/roskosmos-2047626896.html
2025
Новости
РИА Новости
Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе
© AP Photo / Eric Gay
Запуск ракеты Starship во время испытательного полета с базы Starbase в Техасе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ракета Starship американской компании SpaceX стартовала с площадки в Техасе в 11-й испытательный полет, следует из трансляции на странице компании в соцсети X.
Ракета стартовала примерно в 2.25 мск.
В конце сентября SpaceX сообщила о запланированном на вечер 13 октября (по местному времени) очередном испытательном запуске ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Согласно предоставленной информации, основной целью полета является проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Роскосмос" провел наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты
10 октября, 21:18
 
НаукаТехасSpaceX
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
