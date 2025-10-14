https://ria.ru/20251014/polet-2048087695.html
Ракета Starship стартовала в 11-й испытательный полет
Ракета Starship американской компании SpaceX стартовала с площадки в Техасе в 11-й испытательный полет, следует из трансляции на странице компании в соцсети X. РИА Новости, 14.10.2025
наука
техас
spacex
техас
