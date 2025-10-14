В Словакии задержали машиниста, подозреваемого в столкновении поездов

По данным минздрава, в результате аварии еще 14 человек получили ранения средней тяжести, а несколько десятков пассажиров получили легкие травмы. Всего в обоих поездах находилось около 100 пассажиров. Как отметил глава МВД Матуш Шутай Эшток, "это чудо, что авария подобного рода обошлась без человеческих жертв". Как сообщает телеканал ТА3, машинисты обоих поездов в последний момент перед столкновением успели выпрыгнуть из своих кабин.