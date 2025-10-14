Рейтинг@Mail.ru
В Словакии задержали машиниста, подозреваемого в столкновении поездов - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 14.10.2025 (обновлено: 16:47 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/poezd-2048215721.html
В Словакии задержали машиниста, подозреваемого в столкновении поездов
В Словакии задержали машиниста, подозреваемого в столкновении поездов - РИА Новости, 14.10.2025
В Словакии задержали машиниста, подозреваемого в столкновении поездов
Полиция в Словакии задержала машиниста одного из двух скорых пассажирских поездов, столкнувшихся в понедельник в районе города Рожнява на востоке республики, он РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:31:00+03:00
2025-10-14T16:47:00+03:00
в мире
словакия
кошице
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047927451_0:74:1601:974_1920x0_80_0_0_53250a1c656dbab7a41c0865274a50c2.jpg
https://ria.ru/20251013/slovakija-2048074279.html
словакия
кошице
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047927451_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_2feef34bcf6ce8e0884aa3f89ae67234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, кошице
В мире, Словакия, Кошице
В Словакии задержали машиниста, подозреваемого в столкновении поездов

В Словакии задержали подозреваемого в столкновении поездов

© Фото : Полиция СловакииНа месте столкновения поездов в Словакии
На месте столкновения поездов в Словакии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Полиция Словакии
На месте столкновения поездов в Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 14 окт – РИА Новости. Полиция в Словакии задержала машиниста одного из двух скорых пассажирских поездов, столкнувшихся в понедельник в районе города Рожнява на востоке республики, он подозревается в том, что не остановился на сигнал "Стоп!", где должен был пропустить встречный поезд, сообщил в понедельник телеканал ТА3.
"Задержанный подозревается в том, что он не остановил поезд, которым управлял, на сигнал "Стоп!" и продолжил движение, в результате чего около тоннеля, в котором две железнодорожные ветки сходятся в одну, произошло лобовое столкновение двух поездов. Машинист может быть обвинен в том, что допустил невнимательность при исполнении служебных обязанностей. В результате аварии семь человек получили тяжелые ранения и были вертолетами переправлены в больницы городов Кошице и Прешов (оба на востоке страны), где им оперативно были сделаны операции, в настоящее время их жизни находятся вне опасности. Среди тяжелораненых и машинист второго поезда", - отмечается в сообщении.
По данным минздрава, в результате аварии еще 14 человек получили ранения средней тяжести, а несколько десятков пассажиров получили легкие травмы. Всего в обоих поездах находилось около 100 пассажиров. Как отметил глава МВД Матуш Шутай Эшток, "это чудо, что авария подобного рода обошлась без человеческих жертв". Как сообщает телеканал ТА3, машинисты обоих поездов в последний момент перед столкновением успели выпрыгнуть из своих кабин.
На месте столкновения поездов в Словакии - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Словакии рассказали о состоянии пассажиров столкнувшихся поездов
13 октября, 23:00
 
В миреСловакияКошице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала