В Словакии задержали машиниста, подозреваемого в столкновении поездов

БРАТИСЛАВА, 14 окт – РИА Новости. Полиция в Словакии задержала машиниста одного из двух скорых пассажирских поездов, столкнувшихся в понедельник в районе города Рожнява на востоке республики, он подозревается в том, что не остановился на сигнал "Стоп!", где должен был пропустить встречный поезд, сообщил в понедельник телеканал ТА3.
"Задержанный подозревается в том, что он не остановил поезд, которым управлял, на сигнал "Стоп!" и продолжил движение, в результате чего около тоннеля, в котором две железнодорожные ветки сходятся в одну, произошло лобовое столкновение двух поездов. Машинист может быть обвинен в том, что допустил невнимательность при исполнении служебных обязанностей. В результате аварии семь человек получили тяжелые ранения и были вертолетами переправлены в больницы городов Кошице и Прешов (оба на востоке страны), где им оперативно были сделаны операции, в настоящее время их жизни находятся вне опасности. Среди тяжелораненых и машинист второго поезда", - отмечается в сообщении.
По данным минздрава, в результате аварии еще 14 человек получили ранения средней тяжести, а несколько десятков пассажиров получили легкие травмы. Всего в обоих поездах находилось около 100 пассажиров. Как отметил глава МВД Матуш Шутай Эшток, "это чудо, что авария подобного рода обошлась без человеческих жертв". Как сообщает телеканал ТА3, машинисты обоих поездов в последний момент перед столкновением успели выпрыгнуть из своих кабин.
13 октября, 23:00