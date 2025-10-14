https://ria.ru/20251014/plan-2048095320.html
"Грядут опасные времена": на Западе раскрыли план против России
США предоставят Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk при условии тотальной мобилизации на Украине, такое мнение в соцсети X высказал профессор Университета... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T05:44:00+03:00
2025-10-14T05:44:00+03:00
2025-10-14T16:42:00+03:00
Украина и США готовят опасный план против России. Комментарий профессора Дизена