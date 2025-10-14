Рейтинг@Mail.ru
"Грядут опасные времена": на Западе раскрыли план против России
05:44 14.10.2025 (обновлено: 16:42 14.10.2025)
"Грядут опасные времена": на Западе раскрыли план против России
"Грядут опасные времена": на Западе раскрыли план против России
в мире
украина
киев
россия
гленн дизен
дональд трамп
нато
в мире, украина, киев, россия, гленн дизен, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Гленн Дизен, Дональд Трамп, НАТО
"Грядут опасные времена": на Западе раскрыли план против России

Украина и США готовят опасный план против России. Комментарий профессора Дизена

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. США предоставят Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk при условии тотальной мобилизации на Украине, такое мнение в соцсети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«
"США подталкивают Украину к полной мобилизации, чтобы привлечь молодежь к боевым действиям, и готовы послать Tomahawk в качестве взятки", — написал он.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Намек на перестройку": в Италии оценили заявление Трампа по Украине
Вчера, 02:58
По словам эксперта, если это случится, России придется жестко реагировать на действия Киева и его союзников.
"По мере роста риска прямой войны между НАТО и Россией Москве, похоже, придется нанести Украине сокрушительный удар. Грядут опасные времена", — предупредил Дизен.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Кличко ответил на истеричное заявление Зеленского после удара ВС России
Вчера, 01:20
 
