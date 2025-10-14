Петиция о лишении гражданства мэра Одессы набрала 25 тысяч голосов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Петиция о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Петицию опубликовали в понедельник, менее чем за сутки она набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.

В 2024 году Высший антикоррупционный суд страны отправлял мэра Одессы под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские силовики завели несколько дел против градоначальника, но суд первой инстанции оправдал его.