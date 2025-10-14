https://ria.ru/20251014/petitsiya-2048101769.html
Петиция о лишении гражданства мэра Одессы набрала 25 тысяч голосов
2025-10-14T07:57:00+03:00
2025-10-14T07:57:00+03:00
2025-10-14T19:02:00+03:00
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Петиция о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Труханов ранее заявлял о намерении Зеленского
лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам мэр Одессы
отвергает информацию о наличии у него гражданства России
.
"Обращаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении гражданства Украины
действующего одесского городского главы Геннадия Труханова. Просим вас обеспечить проверку изложенного факта в отношении двойного гражданства Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы", — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте Зеленского.
Петицию опубликовали в понедельник, менее чем за сутки она набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.
В 2024 году Высший антикоррупционный суд страны отправлял мэра Одессы под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские силовики завели несколько дел против градоначальника, но суд первой инстанции оправдал его.