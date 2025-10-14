Рейтинг@Mail.ru
Петиция о лишении гражданства мэра Одессы набрала 25 тысяч голосов
07:57 14.10.2025 (обновлено: 19:02 14.10.2025)
Петиция о лишении гражданства мэра Одессы набрала 25 тысяч голосов
одесса
россия
украина
владимир зеленский
в мире
одесса, россия, украина, владимир зеленский, в мире
Одесса, Россия, Украина, Владимир Зеленский, В мире
Петиция о лишении гражданства мэра Одессы набрала 25 тысяч голосов

Петиция о лишении гражданства мэра Одессы Труханова набрала 25 тысяч голосов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Петиция о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
Труханов ранее заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам мэр Одессы отвергает информацию о наличии у него гражданства России.
На одесских чиновников завели дело после гибели десяти человек
3 октября, 14:51
"Обращаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении гражданства Украины действующего одесского городского главы Геннадия Труханова. Просим вас обеспечить проверку изложенного факта в отношении двойного гражданства Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы", — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте Зеленского.
Петицию опубликовали в понедельник, менее чем за сутки она набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.
В 2024 году Высший антикоррупционный суд страны отправлял мэра Одессы под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские силовики завели несколько дел против градоначальника, но суд первой инстанции оправдал его.
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
2 октября, 01:13
 
Одесса Россия Украина Владимир Зеленский В мире
 
 
