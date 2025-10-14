Рейтинг@Mail.ru
Россия добьется целей, стоящих перед СВО, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 14.10.2025 (обновлено: 15:27 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/peskov-2048154801.html
Россия добьется целей, стоящих перед СВО, заявил Песков
Россия добьется целей, стоящих перед СВО, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2025
Россия добьется целей, стоящих перед СВО, заявил Песков
Москва продолжает СВО за неимением альтернатив и добьется поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:56:00+03:00
2025-10-14T15:27:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
франция
эммануэль макрон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:129:3030:1833_1920x0_80_0_0_c7b78799e5ccb2fce29b784f6fa1af90.jpg
https://ria.ru/20251014/kreml-2048154066.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02f68afe46f3b5960fa8b3dfe5caebaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, франция, эммануэль макрон, украина
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Франция, Эммануэль Макрон, Украина
Россия добьется целей, стоящих перед СВО, заявил Песков

Песков ответил Макрону на его слова о расплате России за воинственное упорство

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва продолжает СВО за неимением альтернатив и добьется поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о словах Макрона о "воинственном упорстве" России.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это расплачиваться, добавив, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках "коалиции желающих".
"Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей", - сказал Песков.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Кремле оценили влияние США на Украину
Вчера, 12:54
 
В миреРоссияДмитрий ПесковФранцияЭммануэль МакронУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала