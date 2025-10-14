Россия добьется целей, стоящих перед СВО, заявил Песков

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва продолжает СВО за неимением альтернатив и добьется поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о словах Макрона о "воинственном упорстве" России.