В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Харкина - РИА Новости, 14.10.2025
10:55 14.10.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Харкина
Встреча президента России Владимира Путина с освобожденным из плена в Газе уроженцем Донбасса Максимом Харкиным пока не планируется, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с освобожденным из плена в Газе уроженцем Донбасса Максимом Харкиным пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока таких планов (о встрече Путина и Харкина - ред.) нет", - сказал Песков "Известиям".
Ранее в понедельник палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 последних живых заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. В их числе уроженец Донбасса Максим Харкин.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что приветствует освобождение израильских заложников из сектора Газа, и выразил удовлетворение в связи с освобождением из плена Харкина. Викторов подчеркнул, что всё это время российские дипломаты находились в контакте с заинтересованными сторонами и не прекращали усилий по скорейшему вызволению Харкина из плена.
Максим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса воссоединился с семьей
13 октября, 16:18
 
