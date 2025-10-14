https://ria.ru/20251014/peskov-2048127746.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Харкина
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Харкина - РИА Новости, 14.10.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Харкина
Встреча президента России Владимира Путина с освобожденным из плена в Газе уроженцем Донбасса Максимом Харкиным пока не планируется, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.10.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Харкина
Песков: встреча Путина и Харкина пока не планируется