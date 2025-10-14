https://ria.ru/20251014/peskov-2048127618.html
В Кремле прокомментировали освобождение в Газе уроженца Донбасса
Кремль разделяет общую радость в связи освобождением из плена в Газе уроженца Донбасса Максима Харкина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T10:54:00+03:00
2025-10-14T10:54:00+03:00
2025-10-14T11:07:00+03:00
донбасс
дмитрий песков
в мире
донбасс
донбасс, дмитрий песков, в мире
Донбасс, Дмитрий Песков, В мире
