Выдворенному из Латвии пенсионеру вручили паспорт гражданина России - РИА Новости, 14.10.2025
20:39 14.10.2025
Выдворенному из Латвии пенсионеру вручили паспорт гражданина России
Выдворенному из Латвии пенсионеру вручили паспорт гражданина России - РИА Новости, 14.10.2025
Выдворенному из Латвии пенсионеру вручили паспорт гражданина России
Полицейские в Москве вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, паспорт гражданина Российской Федерации, сообщила официальный... РИА Новости, 14.10.2025
2025
В МВД помогают пенсионеру получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца
Полицейские помогут 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она добавила, что правоохранители установили, что пенсионер находился в Центре социальной адаптации Москвы, и прибыли туда, чтобы оказать помощь.
Выдворенному из Латвии пенсионеру вручили паспорт гражданина России

В Москве пенсионеру, выдворенному из Латвии, вручили российский паспорт

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полицейские в Москве вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, паспорт гражданина Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Москве полицейские вручают паспорт гражданина Российской Федерации пенсионеру, выдворенному латвийскими властями", - написала она в Telegram-канале.
Также Волк опубликовала видео официального вручения мужчине паспорта гражданина России.
"Да здравствует Россия!" - говорит пенсионер на видео после вручения ему документа.
Ранее официальный представитель МВД РФ сообщила, что полицейские помогут 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца.
Полицейские и участники мероприятия у памятника Свободы в Риге, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Война Латвии с российскими пенсионерами: "Не знаешь язык — вон из страны"
Вчера, 19:45
 
