Выдворенному из Латвии пенсионеру вручили паспорт гражданина России

2025-10-14T20:39:00+03:00
2025-10-14T20:39:00+03:00
2025-10-14T20:39:00+03:00
Новости
В МВД помогают пенсионеру получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца
Полицейские помогут 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт и статус вынужденного переселенца, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она добавила, что правоохранители установили, что пенсионер находился в Центре социальной адаптации Москвы, и прибыли туда, чтобы оказать помощь.
