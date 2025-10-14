Рейтинг@Mail.ru
Правящая партия Молдавии предложит Санду назначить премьером Мунтяну
14:04 14.10.2025 (обновлено: 15:01 14.10.2025)
Правящая партия Молдавии предложит Санду назначить премьером Мунтяну
Правящая партия Молдавии предложит Санду назначить премьером Мунтяну - РИА Новости, 14.10.2025
Правящая партия Молдавии предложит Санду назначить премьером Мунтяну
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предложит президенту Майе Санду выдвинуть на пост премьер-министра бизнесмена Александра Мунтяну,... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
игорь гросу
дорин речан
Новости
в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, игорь гросу, дорин речан
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Гросу, Дорин Речан
Правящая партия Молдавии предложит Санду назначить премьером Мунтяну

В Молдавии хотят выдвинуть на пост премьера бизнесмена Мунтяну

© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 окт — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предложит президенту Майе Санду выдвинуть на пост премьер-министра бизнесмена Александра Мунтяну, сообщил спикер парламента Игорь Гросу.

По данным местных СМИ, Мунтяну в течение последних 20 лет живет на Украине. Накануне действующий глава правительства Дорин Речан заявил, что не намерен оставаться на посту после формирования нового состава парламента.

© Фото : Alliance Française de Moldavie
Александр Мунтяну
Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Alliance Française de Moldavie
Александр Мунтяну
"Партия "Действие и солидарность" дождется утверждения Конституционным судом мандатов депутатов и созыва заседания парламента президентом. После формирования парламентских фракций мы представим главе государства кандидатуру Александра Мунтяну, бизнесмена, руководителя Французского альянса Молдавии на должность премьер-министра", — написал Гросу в Facebook*.
Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в республике прошли 28 сентября в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против несогласных с действующей властью политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.

За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Согласно результатам по итогам подсчета ста процентов бюллетеней, правящая партия набрала 50,2 процента голосов, а оппозиционные политсилы — 49,8.
"Диктатура Санду под видом демократии": как прошли выборы в Молдавии
Главное противостояние развернулось между партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок".
ПДС удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73 процента. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.
Оппозиционный блок "Победа" не признал итоги выборов из-за массовых нарушений и фальсификаций.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
29 сентября, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуИгорь ГросуДорин Речан
 
 
