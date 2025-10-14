Рейтинг@Mail.ru
Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за импичмент президента
16:29 14.10.2025
Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за импичмент президента
в мире, мадагаскар, orange
В мире, Мадагаскар, Orange
Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за импичмент президента

Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за импичмент Радзуэлины

© AP Photo / Brian IngangaПротестующий во время акции протеста в Антананариву, Мадагаскар
Протестующий во время акции протеста в Антананариву, Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Brian Inganga
Протестующий во время акции протеста в Антананариву, Мадагаскар. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нижняя палата парламента Мадагаскара, ранее распущенного указом президентом Андри Радзуэлины, тем не менее собралась и проголосовала за импичмент главы государства, сообщает местный портал Orange.
Президент принял решение о роспуске на фоне готовившегося в Национальной ассамблее голосования по отрешению его от власти. Он заявил, что решение о роспуске Национальной ассамблеи, открывающее путь к проведению выборов не ранее чем через 60 дней, необходимо для восстановления порядка" на Мадагаскаре.
Тем не менее, во вторник на пленарное заседание собрался 131 депутат. По данным портала, 130 голосовавших поддержали отстранение президента от власти и один воздержался.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
Кадр видео обращения президента Мадагаскара Андри Радзуэлины. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ: покинувший Мадагаскар президент отказался уходить в отставку
В мире Мадагаскар Orange
 
 
