https://ria.ru/20251014/palata-2048215292.html
Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за импичмент президента
Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за импичмент президента - РИА Новости, 14.10.2025
Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за импичмент президента
Нижняя палата парламента Мадагаскара, ранее распущенного указом президентом Андри Радзуэлины, тем не менее собралась и проголосовала за импичмент главы... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:29:00+03:00
2025-10-14T16:29:00+03:00
2025-10-14T16:29:00+03:00
в мире
мадагаскар
orange
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048211754_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_439e90c0340a23d6f17b2f5070f9e34e.jpg
https://ria.ru/20251014/madagaskar-2048082973.html
мадагаскар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048211754_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_f4dc25081e2fc22f77e9892b6c2c602d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадагаскар, orange
В мире, Мадагаскар, Orange
Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за импичмент президента
Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за импичмент Радзуэлины
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нижняя палата парламента Мадагаскара, ранее распущенного указом президентом Андри Радзуэлины, тем не менее собралась и проголосовала за импичмент главы государства, сообщает местный портал Orange.
Президент принял решение о роспуске на фоне готовившегося в Национальной ассамблее голосования по отрешению его от власти. Он заявил, что решение о роспуске Национальной ассамблеи, открывающее путь к проведению выборов не ранее чем через 60 дней, необходимо для восстановления порядка" на Мадагаскаре
.
Тем не менее, во вторник на пленарное заседание собрался 131 депутат. По данным портала, 130 голосовавших поддержали отстранение президента от власти и один воздержался.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент страны объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" (KMT) после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.