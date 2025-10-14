Нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за импичмент президента

Протестующий во время акции протеста в Антананариву, Мадагаскар. Архивное фото

© AP Photo / Brian Inganga Протестующий во время акции протеста в Антананариву, Мадагаскар

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Нижняя палата парламента Мадагаскара, ранее распущенного указом президентом Андри Радзуэлины, тем не менее собралась и проголосовала за импичмент главы государства, сообщает местный портал Orange.

Президент принял решение о роспуске на фоне готовившегося в Национальной ассамблее голосования по отрешению его от власти. Он заявил, что решение о роспуске Национальной ассамблеи, открывающее путь к проведению выборов не ранее чем через 60 дней, необходимо для восстановления порядка" на Мадагаскаре

Тем не менее, во вторник на пленарное заседание собрался 131 депутат. По данным портала, 130 голосовавших поддержали отстранение президента от власти и один воздержался.