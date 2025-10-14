Синоптик рассказал об осадках в Московском регионе в понедельник

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На метеостанции Новый Иерусалим в понедельник выпало 80% месячной нормы осадков, также установлены новые рекорды в Можайске и Коломне, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.