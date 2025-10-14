Рейтинг@Mail.ru
07:53 14.10.2025
Синоптик рассказал об осадках в Московском регионе в понедельник
Синоптик рассказал об осадках в Московском регионе в понедельник
Синоптик рассказал об осадках в Московском регионе в понедельник

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На метеостанции Новый Иерусалим в понедельник выпало 80% месячной нормы осадков, также установлены новые рекорды в Можайске и Коломне, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столичном регионе продолжаются аномальные дожди. Вчера за день местами (на метеостанции - ред.) Новый Иерусалим выпало по 49 литров небесной воды на метр площади, что составляет 80% от всего октябрьского объема небесной влаги. В Можайске установлен суточный рекорд осадков - 33 миллиметра, пал прежний рекорд 1960 года - 17 миллиметров. Также обновлен дождливый рекорд в Коломне - 10 миллиметров в 2025 году против 8 миллиметров 2012 года", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Москве на главной метеостанции, ВДНХ, обошлось без рекордов. За сутки зафиксировано 15 литров воды на метр квадратный.
Заголовок открываемого материала