Синоптик рассказал об осадках в Московском регионе в понедельник
Синоптик рассказал об осадках в Московском регионе в понедельник - РИА Новости, 14.10.2025
Синоптик рассказал об осадках в Московском регионе в понедельник
На метеостанции Новый Иерусалим в понедельник выпало 80% месячной нормы осадков, также установлены новые рекорды в Можайске и Коломне, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2025
Тишковец: в Московском регионе в понедельник выпало 80% месячной нормы осадков