Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась
Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась
Заболеваемость ОРВИ в России снижается третью неделю подряд, на 41-й неделе 2025 года показатель уменьшился на 7,6% среди совокупного населения, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России снижается третью неделю подряд, на 41-й неделе 2025 года показатель уменьшился на 7,6% среди совокупного населения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации третью неделю подряд отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. На 41-й неделе 2025 года зафиксировано снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 7,6%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено снижение в возрастной группе 15 лет и старше - на 10,2%, а также в группе 7-14 лет - на 8,8%.
В пресс-службе также отметили, что Роспотребнадзор
призывает граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры. Ситуация с заболеваемостью, ходом вакцинации находится на контроле Роспотребнадзора.