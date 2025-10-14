Рейтинг@Mail.ru
00:02 14.10.2025
Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России снижается третью неделю подряд, на 41-й неделе 2025 года показатель уменьшился на 7,6% среди совокупного населения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации третью неделю подряд отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. На 41-й неделе 2025 года зафиксировано снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 7,6%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выражено снижение в возрастной группе 15 лет и старше - на 10,2%, а также в группе 7-14 лет - на 8,8%.
В пресс-службе также отметили, что Роспотребнадзор призывает граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры. Ситуация с заболеваемостью, ходом вакцинации находится на контроле Роспотребнадзора.
Медработник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
22 сентября, 00:34
 
