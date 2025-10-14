Рейтинг@Mail.ru
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.10.2025
16:20 14.10.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 14.10.2025
курская область
2025
Безопасность, Курская область

В Курской области объявили ракетную опасность

КУРСК, 14 окт - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
