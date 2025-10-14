https://ria.ru/20251014/opasnost-2048100071.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА