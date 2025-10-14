https://ria.ru/20251014/ogranicheniya-2048086940.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.10.2025
