От обстрелов ВСУ за неделю погиб 21 мирный житель

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Двадцать один мирный житель погиб от обстрелов ВСУ за неделю, ранены 86, включая шестерых несовершеннолетних, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек", - сообщил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 6-12 октября, поступившем в РИА Новости.
Он отметил, что только Волгоградскую область за прошедшую неделю атаковали не менее 30 БПЛА, там пострадал один мирный житель. Белгородскую область только за сутки 7 октября атаковали не менее 130 беспилотников. Белгород, а также населенные пункты Мощеное и Маслова Пристань подверглись мощным атакам с применением РСЗО HIMARS. В поселке Маслова Пристань пострадали 15 мирных жителей, трое из них погибли.
В Херсонской области за неделю погибло 10 мирных жителей, добавил Мирошник. В Сватово (ЛНР) в результате удара дрона погиб 21-летний волонтер, активист молодежного "Движения Первых" Илья Беляев, его попутчик получил серьезные травмы. В Горловке тяжелейшие травмы получил 42-летний хирург городской больницы №2, который все эти годы спасал людей, мужчине взрывом оторвало ногу и руку, добавил Мирошник.