От обстрелов ВСУ за неделю погиб 21 мирный житель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 14.10.2025
От обстрелов ВСУ за неделю погиб 21 мирный житель
От обстрелов ВСУ за неделю погиб 21 мирный житель
Двадцать один мирный житель погиб от обстрелов ВСУ за неделю, ранены 86, включая шестерых несовершеннолетних, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 14.10.2025
От обстрелов ВСУ за неделю погиб 21 мирный житель

Мирошник от обстрелов ВСУ за неделю погиб 21 мирный житель

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Двадцать один мирный житель погиб от обстрелов ВСУ за неделю, ранены 86, включая шестерых несовершеннолетних, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек", - сообщил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 6-12 октября, поступившем в РИА Новости.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Киев хочет использовать Tomahawk для ударов по гражданским, заявил Мирошник
8 октября, 12:25
Он отметил, что только Волгоградскую область за прошедшую неделю атаковали не менее 30 БПЛА, там пострадал один мирный житель. Белгородскую область только за сутки 7 октября атаковали не менее 130 беспилотников. Белгород, а также населенные пункты Мощеное и Маслова Пристань подверглись мощным атакам с применением РСЗО HIMARS. В поселке Маслова Пристань пострадали 15 мирных жителей, трое из них погибли.
В ДНР ВСУ в числе прочего использовали для ударов по гражданским использовали дроны самолетного типа модификации "Лютый". В Горловке за минувшие семь дней в результате таких атак, в том числе по рейсовым городским автобусам, пострадали 12 мирных жителей, в том числе 15-летний мальчик.
"Мирные граждане продолжают становиться жертвами дистанционного минирования со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, - ред). Очередной случай подрыва на взрывном устройстве зафиксирован в Енакиево в ДНР - тяжелое ранение получил 73-летний мужчина", - отметил Мирошник.
В Херсонской области за неделю погибло 10 мирных жителей, добавил Мирошник. В Сватово (ЛНР) в результате удара дрона погиб 21-летний волонтер, активист молодежного "Движения Первых" Илья Беляев, его попутчик получил серьезные травмы. В Горловке тяжелейшие травмы получил 42-летний хирург городской больницы №2, который все эти годы спасал людей, мужчине взрывом оторвало ногу и руку, добавил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник
7 октября, 07:04
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Горловка
Волгоградская область
Родион Мирошник
Вооруженные силы Украины
 
 
