От обстрелов ВСУ за неделю погиб 21 мирный житель

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Двадцать один мирный житель погиб от обстрелов ВСУ за неделю, ранены 86, включая шестерых несовершеннолетних, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек", - сообщил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 6-12 октября, поступившем в РИА Новости.