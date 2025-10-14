В КНР оценили ситуацию с компанией Nexperia в Нидерландах

ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Вмешательство властей Нидерландов в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, является "грабежом под маской закона", говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times

Ранее правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе , мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании, говорится в пресс-релизе кабмина.

Авторы статьи, посвященной ситуации с Nexperia, отмечают, что основные риски, с которыми сегодня сталкиваются китайские компании, связаны не с рыночной конкуренцией, а с некоторыми иностранными конкурентами, которые, не получая преимущества обычными рыночными методами, прибегают к "коммерческому грабежу китайских компаний под предлогом национальной безопасности".

"Случай с Nexperia наглядно демонстрирует эту тенденцию. По мере роста технологической и коммерческой мощи Китая подобный грабеж под прикрытием закона, вероятно, продолжится", - говорится в тексте.

Издание подчеркивает, что Нидерланды под предлогом надуманных "соображений национальной безопасности" преследуют компанию. По словам авторов, эти действия направлены на изъятие капитала и технологических достижений, накопленных китайскими компаниями за многие годы.

"Действия правительства Нидерландов против Nexperia являются крайне вопиющими, выходят далеко за рамки обычного коммерческого регулирования и носят откровенно политический и дискриминационный характер", - добавили авторы.

Согласно релизу кабмина Нидерландов, был задействован закон о доступности товаров, чтобы взять под контроль деятельность производителя полупроводников Nexperia, штаб-квартира которого находится в нидерландском Неймегене . Поводом стали острые сигналы о нарушениях в управлении и риски для экономической безопасности Европы.

Nexperia выпускает микрочипы для европейской автомобильной промышленности и потребительской электроники. Власти заверили, что обычное производство компании продолжится, однако правительство получит право приостанавливать или отменять внутренние решения, если они могут нанести ущерб стратегическим интересам.