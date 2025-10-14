Рейтинг@Mail.ru
В КНР оценили ситуацию с компанией Nexperia в Нидерландах - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/nexperia-2048095980.html
В КНР оценили ситуацию с компанией Nexperia в Нидерландах
В КНР оценили ситуацию с компанией Nexperia в Нидерландах - РИА Новости, 14.10.2025
В КНР оценили ситуацию с компанией Nexperia в Нидерландах
Вмешательство властей Нидерландов в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, является "грабежом под маской... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T06:06:00+03:00
2025-10-14T06:06:00+03:00
в мире
нидерланды
европа
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20251013/poshliny-2047983507.html
https://ria.ru/20250919/ek-2042990529.html
https://ria.ru/20251009/ssha-2047405559.html
нидерланды
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, европа, китай
В мире, Нидерланды, Европа, Китай
В КНР оценили ситуацию с компанией Nexperia в Нидерландах

Global Times назвала грабежом ситуацию с компанией Nexperia в Нидерландах

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Вмешательство властей Нидерландов в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, является "грабежом под маской закона", говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
Ранее правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании, говорится в пресс-релизе кабмина.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
США могут подождать с вводом новых пошлин на товары из КНР, заявил Бессент
13 октября, 15:40
Авторы статьи, посвященной ситуации с Nexperia, отмечают, что основные риски, с которыми сегодня сталкиваются китайские компании, связаны не с рыночной конкуренцией, а с некоторыми иностранными конкурентами, которые, не получая преимущества обычными рыночными методами, прибегают к "коммерческому грабежу китайских компаний под предлогом национальной безопасности".
"Случай с Nexperia наглядно демонстрирует эту тенденцию. По мере роста технологической и коммерческой мощи Китая подобный грабеж под прикрытием закона, вероятно, продолжится", - говорится в тексте.
Издание подчеркивает, что Нидерланды под предлогом надуманных "соображений национальной безопасности" преследуют компанию. По словам авторов, эти действия направлены на изъятие капитала и технологических достижений, накопленных китайскими компаниями за многие годы.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЕК предложила ввести санкции против компаний из КНР
19 сентября, 15:10
"Действия правительства Нидерландов против Nexperia являются крайне вопиющими, выходят далеко за рамки обычного коммерческого регулирования и носят откровенно политический и дискриминационный характер", - добавили авторы.
Согласно релизу кабмина Нидерландов, был задействован закон о доступности товаров, чтобы взять под контроль деятельность производителя полупроводников Nexperia, штаб-квартира которого находится в нидерландском Неймегене. Поводом стали острые сигналы о нарушениях в управлении и риски для экономической безопасности Европы.
Nexperia выпускает микрочипы для европейской автомобильной промышленности и потребительской электроники. Власти заверили, что обычное производство компании продолжится, однако правительство получит право приостанавливать или отменять внутренние решения, если они могут нанести ущерб стратегическим интересам.
Министерство подчеркнуло, что применение закона - исключительная мера, к которой кабинет министров прибегает лишь в крайних случаях. Решение касается только Nexperia и не распространяется на другие компании, отрасли или страны. Компания и заинтересованные стороны могут обжаловать его в судебном порядке.
Самолет авиакомпании Xiamen Air в международном аэропорту Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
СМИ: США предложили запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над Россией
9 октября, 23:59
 
В миреНидерландыЕвропаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала