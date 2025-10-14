Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/neft-2048139012.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель - РИА Новости, 14.10.2025
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель
Мировые цены на нефть во вторник ускорили падение до 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 8 мая, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:55:00+03:00
2025-10-14T11:55:00+03:00
экономика
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg
https://ria.ru/20251011/evroparlament-2047684128.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55ea790ff429f72c4943d1987e0e0b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, brent
Экономика, Brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 8 мая

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник ускорили падение до 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 8 мая, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.41 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,13% - до 61,97 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,1% - до 58,24 доллара.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Комитет Европарламента проголосует по полному отказу от газа и нефти России
11 октября, 11:33
 
ЭкономикаBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала