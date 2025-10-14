https://ria.ru/20251014/neft-2048139012.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель - РИА Новости, 14.10.2025
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель
Мировые цены на нефть во вторник ускорили падение до 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 62 долларов впервые с 8 мая, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:55:00+03:00
2025-10-14T11:55:00+03:00
2025-10-14T11:55:00+03:00
экономика
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg
https://ria.ru/20251011/evroparlament-2047684128.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55ea790ff429f72c4943d1987e0e0b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 8 мая