09:07 14.10.2025 (обновлено: 09:21 14.10.2025)
Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели"
2025
Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели", отметив, что достигнутые соглашения послужат развитию ТЭК и укреплению международного партнерства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного форума "Российская энергетическая неделя - 2025", который состоится в Москве 15-17 октября. Президент также выразил уверенность, что заинтересованное участие делегатов форума в дискуссиях, круглых столах и пленарных заседаниях, а также достигнутые договоренности и соглашения послужат дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса и укреплению международного партнерства на благо стран и народов", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что Россия вновь принимает представителей деловых и научных кругов, политиков и экспертов из многих государств мира, чтобы вместе обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяться мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в этой сфере.
"Современная энергетика является высокотехнологичной, динамичной отраслью, которая предъявляет спрос на самые передовые разработки промышленности и науки. И очень важно, что в центре вашего внимания находятся такие сущностные, практические вопросы, как внедрение новейшего оборудования и цифровых решений в электроэнергетике, нефтяном, газовом и угольном секторах, энергопереход национальных экономик. А ведущие российские и зарубежные производители, сервисные компании традиционно представят на площадке "Энергетической недели" свои достижения, готовые продукты и прорывные проекты", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Польше раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
13 октября, 16:00
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
