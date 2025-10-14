Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели"

"Современная энергетика является высокотехнологичной, динамичной отраслью, которая предъявляет спрос на самые передовые разработки промышленности и науки. И очень важно, что в центре вашего внимания находятся такие сущностные, практические вопросы, как внедрение новейшего оборудования и цифровых решений в электроэнергетике, нефтяном, газовом и угольном секторах, энергопереход национальных экономик. А ведущие российские и зарубежные производители, сервисные компании традиционно представят на площадке "Энергетической недели" свои достижения, готовые продукты и прорывные проекты", - заключил Путин.