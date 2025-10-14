Рейтинг@Mail.ru
НАТО обсуждает возможность сбивать российские истребители, пишет Telegraph
23:53 14.10.2025 (обновлено: 23:54 14.10.2025)
НАТО обсуждает возможность сбивать российские истребители, пишет Telegraph
в мире
россия
эстония
европа
марк рютте
дмитрий песков
нато
миг-31
россия
эстония
европа
в мире, россия, эстония, европа, марк рютте, дмитрий песков, нато, миг-31
В мире, Россия, Эстония, Европа, Марк Рютте, Дмитрий Песков, НАТО, МиГ-31
Военнослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. НАТО обсуждает правила, которые упростили бы задачу по сбиванию российских истребителей с ракетами, утверждает британская газета Telegraph со ссылкой на источники.
"НАТО обсуждает новые правила, которые могли бы упростить задачу по сбиванию российских истребителей... Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями", - говорится в публикации.
По данным источника издания, "вооружения и траектория" самолета будут ключевыми факторами, определяющими предполагаемую угрозу.
Как отмечает издание, главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в частном порядке призвал к созданию "единой системы противовоздушной и противоракетной обороны". По словам источников газеты, это помогло бы ему устранить так называемые "национальные оговорки", которые могли бы помешать применить силу в ответ.
"Министры обороны должны обсудить эти планы на встрече НАТО в среду", - пишет Telegraph.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не будет сбивать российские самолеты в своем пространстве, если они не представляют угрозы.
Ранее Эстония бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В США назвали опасной идею атаковать российские самолеты, пишет FT
22 сентября, 18:07
 
В миреРоссияЭстонияЕвропаМарк РюттеДмитрий ПесковНАТОМиГ-31
 
 
