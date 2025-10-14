Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали об обсуждении в НАТО новых правил боя с Россией - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 14.10.2025 (обновлено: 20:14 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/nato-2048259444.html
СМИ узнали об обсуждении в НАТО новых правил боя с Россией
СМИ узнали об обсуждении в НАТО новых правил боя с Россией - РИА Новости, 14.10.2025
СМИ узнали об обсуждении в НАТО новых правил боя с Россией
В НАТО подняли тему изменения правил применения вооружений против России, об этом заявил посланник США при альянсе Мэттью Уитакер, слова которого передает... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T20:07:00+03:00
2025-10-14T20:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb75db4b6d2aba8b1e82df349ccc24e.jpg
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048243909.html
https://ria.ru/20251014/tomagavk-2048221504.html
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048244643.html
сша
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f4cc517b8fd8b23f051283d524e69b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Украина
СМИ узнали об обсуждении в НАТО новых правил боя с Россией

В НАТО обсуждают изменение правил применения оружия против России. Подробности

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВоенный НАТО
Военный НАТО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Военный НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В НАТО подняли тему изменения правил применения вооружений против России, об этом заявил посланник США при альянсе Мэттью Уитакер, слова которого передает итальянский портал Sky TG24.
"Не секрет, что чем больше национальных ограничений <…>, тем сложнее высшему руководству оперативно реагировать. Мы продолжим вести переговоры внутри альянса, чтобы гарантировать, что, если их можно будет сократить, — это будет сделано", — заявил он в ответ на вопрос о противостоянии "российской угрозе".
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США анонсировали крупное заявление по оружию для Киева
Вчера, 18:32
Уитакер добавил, что предоставляющее оружие государство "хочет быть уверенным", что это вооружение "будет использоваться разумно, а не для эскалации".
Ранее сегодня Уитакер анонсировал "крупные заявления" по военной помощи Киеву.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Скоро покончат". В США сделали громкое заявление о Tomahawk для Киева
Вчера, 16:53
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать. В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 18:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКиевДональд ТрампВладимир ПутинНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала