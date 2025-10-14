СМИ узнали об обсуждении в НАТО новых правил боя с Россией

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В НАТО подняли тему изменения правил применения вооружений против России, об этом заявил посланник США при альянсе Мэттью Уитакер, слова которого передает итальянский портал Sky TG24.
"Не секрет, что чем больше национальных ограничений <…>, тем сложнее высшему руководству оперативно реагировать. Мы продолжим вести переговоры внутри альянса, чтобы гарантировать, что, если их можно будет сократить, — это будет сделано", — заявил он в ответ на вопрос о противостоянии "российской угрозе".
Уитакер добавил, что предоставляющее оружие государство "хочет быть уверенным", что это вооружение "будет использоваться разумно, а не для эскалации".
Ранее сегодня Уитакер анонсировал "крупные заявления" по военной помощи Киеву.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать. В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.