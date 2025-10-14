СМИ узнали об обсуждении в НАТО новых правил боя с Россией

"Не секрет, что чем больше национальных ограничений <…>, тем сложнее высшему руководству оперативно реагировать. Мы продолжим вести переговоры внутри альянса, чтобы гарантировать, что, если их можно будет сократить, — это будет сделано", — заявил он в ответ на вопрос о противостоянии "российской угрозе".