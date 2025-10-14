В МВФ оценили влияние миграционной политики Трампа на мировую экономику

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Миграционная политика президента США Дональда Трампа негативно влияет на экономическую активность, ведя к сокращению рабочей силы, увеличивая издержки производства и одновременно сокращая его объем, заявил во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.

"Что происходит с сокращением предложения рабочей силы? Оно создает напряженность на рынке труда, усиливает давление на рынке труда. Оно потенциально увеличивает издержки, сокращает объем производства. То есть потенциально одновременно сокращает объем производства и увеличивает инфляцию", - сказал он.

"Медленный рост в США сам по себе неблагоприятен для остального мира. Существуют побочные эффекты, исходящие от одной экономики… Поэтому то, что способствует замедлению роста в США, в целом не принесет пользы остальным", - заключил главный экономист фонда.