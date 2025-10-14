Рейтинг@Mail.ru
В МВФ оценили влияние миграционной политики Трампа на мировую экономику - РИА Новости, 14.10.2025
17:31 14.10.2025
В МВФ оценили влияние миграционной политики Трампа на мировую экономику
В МВФ оценили влияние миграционной политики Трампа на мировую экономику - РИА Новости, 14.10.2025
В МВФ оценили влияние миграционной политики Трампа на мировую экономику
Миграционная политика президента США Дональда Трампа негативно влияет на экономическую активность, ведя к сокращению рабочей силы, увеличивая издержки... РИА Новости, 14.10.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, мвф, всемирный банк
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, МВФ, Всемирный банк
В МВФ оценили влияние миграционной политики Трампа на мировую экономику

Миграционная политика Трампа вредит экономике. Заявления МВФ

Города мира. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Миграционная политика президента США Дональда Трампа негативно влияет на экономическую активность, ведя к сокращению рабочей силы, увеличивая издержки производства и одновременно сокращая его объем, заявил во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
В ходе общения с журналистами на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, Гуринша признал, что фонд наблюдает "резкое сокращение доли работников иностранного происхождения в рабочей силе США".
«
"Что происходит с сокращением предложения рабочей силы? Оно создает напряженность на рынке труда, усиливает давление на рынке труда. Оно потенциально увеличивает издержки, сокращает объем производства. То есть потенциально одновременно сокращает объем производства и увеличивает инфляцию", - сказал он.
По словам Гуринша, данные изменения "давят" на экономическую активность в США, а также и на остальной мир.
"Медленный рост в США сам по себе неблагоприятен для остального мира. Существуют побочные эффекты, исходящие от одной экономики… Поэтому то, что способствует замедлению роста в США, в целом не принесет пользы остальным", - заключил главный экономист фонда.
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМВФВсемирный банк
 
 
