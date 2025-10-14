МВФ оценил влияние американских пошлин на мировую экономику

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Введенные США пошлины и связанный с этим рост импортных издержек подрывают инвестиции в экономику, повышают производственные затраты для самих американских экспортеров и ведут к дальнейшему снижению уровня частных сбережений, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).