МВФ оценил влияние американских пошлин на мировую экономику

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Введенные США пошлины и связанный с этим рост импортных издержек подрывают инвестиции в экономику, повышают производственные затраты для самих американских экспортеров и ведут к дальнейшему снижению уровня частных сбережений, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
«
"В Соединенных Штатах рост импортных издержек и возросшая неопределенность сдерживают инвестиции, снижая спрос на импорт… Пошлины на промежуточные товары (используемые для производства конечных товаров - ред.) действуют как налог на американских производителей, увеличивая издержки на экспорт готовой продукции", - говорится в докладе организации.
Кроме того, по оценкам МВФ
, хотя возросшие поступления от импортных пошлин и увеличат государственные сбережения, этот рост будет нивелирован сокращением частных сбережений в США
.
"Дальнейший рост неопределенности торговой политики окажет давление на инвестиционные решения компаний и ухудшит перспективы роста. Это также затруднит их способность оптимизировать запасы, что может привести к краткосрочной волатильности производства", - добавили в фонде.