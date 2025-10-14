Рейтинг@Mail.ru
МВФ оценил влияние американских пошлин на мировую экономику - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/mvf-2048213936.html
МВФ оценил влияние американских пошлин на мировую экономику
МВФ оценил влияние американских пошлин на мировую экономику - РИА Новости, 14.10.2025
МВФ оценил влияние американских пошлин на мировую экономику
Введенные США пошлины и связанный с этим рост импортных издержек подрывают инвестиции в экономику, повышают производственные затраты для самих американских... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:23:00+03:00
2025-10-14T16:23:00+03:00
экономика
сша
мвф
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
https://ria.ru/20251014/tramp-2048090364.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, мвф, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, США, МВФ, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
МВФ оценил влияние американских пошлин на мировую экономику

МВФ считает, что пошлины США вредят инвестициям и повышают затраты бизнеса

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Введенные США пошлины и связанный с этим рост импортных издержек подрывают инвестиции в экономику, повышают производственные затраты для самих американских экспортеров и ведут к дальнейшему снижению уровня частных сбережений, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
«

"В Соединенных Штатах рост импортных издержек и возросшая неопределенность сдерживают инвестиции, снижая спрос на импорт… Пошлины на промежуточные товары (используемые для производства конечных товаров - ред.) действуют как налог на американских производителей, увеличивая издержки на экспорт готовой продукции", - говорится в докладе организации.

Кроме того, по оценкам МВФ, хотя возросшие поступления от импортных пошлин и увеличат государственные сбережения, этот рост будет нивелирован сокращением частных сбережений в США.
"Дальнейший рост неопределенности торговой политики окажет давление на инвестиционные решения компаний и ухудшит перспективы роста. Это также затруднит их способность оптимизировать запасы, что может привести к краткосрочной волатильности производства", - добавили в фонде.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США стали богатейшей в мире страной после введения пошлин, считает Трамп
Вчера, 03:32
 
ЭкономикаСШАМВФВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала