https://ria.ru/20251014/mvf-2048210346.html
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году - РИА Новости, 14.10.2025
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление темпов роста потребительских цен в России в 2026 году до 5,2%, говорится в опубликованном во вторник... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:07:00+03:00
2025-10-14T16:07:00+03:00
2025-10-14T16:07:00+03:00
экономика
россия
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg
https://ria.ru/20251008/karta-2047114386.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_207:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7f928906ea215b3258a68934f7bf1ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России до 5,2% в 2026 году