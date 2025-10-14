МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление темпов роста потребительских цен в России в 2026 году до 5,2%, говорится в опубликованном во вторник докладе организации.

Однако уже по итогам 2026 года рост потребительских цен в РФ значительно замедлится и составит всего 5,2%, указано в докладе МВФ.