МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году - РИА Новости, 14.10.2025
16:07 14.10.2025
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году
экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Рублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление темпов роста потребительских цен в России в 2026 году до 5,2%, говорится в опубликованном во вторник докладе организации.
Согласно приведенным табличным значениям, по итогам 2025 года фонд прогнозирует, что уровень инфляции в России составит 9%, повысившись на 0,6 процентного пункта по сравнению со значением 2024 года, когда МВФ оценил показатель в 8,4%.
Однако уже по итогам 2026 года рост потребительских цен в РФ значительно замедлится и составит всего 5,2%, указано в докладе МВФ.
По прогнозу Минэкономразвития РФ, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
Банковская карта международной платежной системы Masterсard - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В ЦБ ответили на вопрос об отключении Visa и Mastercard, выданных в России
8 октября, 18:01
 
Экономика Россия МВФ Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
