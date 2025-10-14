МВД поможет депортированным из Латвии россиянам в оформлении документов

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. МВД РФ готово помочь в оформлении документов для урегулирования правового положения в России соотечественников, депортируемых из Латвии, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"В связи с возможной депортацией россиян из Латвийской Республики напоминаю, что в МВД России с прошлого года на постоянной основе действует рабочая группа, созданная для оперативного консультирования русскоязычных граждан, вынужденно покинувших территории прибалтийских государств, а также членов их семей. Сотрудники Миграционной службы МВД России в телефонном режиме готовы оказать содействие в оформлении необходимого пакета документов для урегулирования своего правового положения в РФ, а также в решении иных вопросов по направлению деятельности министерства", - сказала Волк.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
