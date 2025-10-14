https://ria.ru/20251014/mvd-2048106139.html
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры - РИА Новости, 14.10.2025
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры
В мессенджерах активизировались мошенники, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа, предупредили в управлении по организации борьбы с РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T09:04:00+03:00
2025-10-14T09:04:00+03:00
2025-10-14T15:16:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20251014/moshenniki-2048089887.html
https://ria.ru/20250521/mvd-2018286743.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры
Случаи мошенничества с перегоном машин из-за рубежа участились в мессенджерах
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В мессенджерах активизировались мошенники, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки", — говорится в публикации.
В МВД отметили, что для мошенников характерно требование оплаты в криптовалюте. Жертве предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести крупную сумму "для подтверждения платежеспособности" или "вступительного платежа".
Киберполицейские перечислили и другие типичные признаки мошенничества:
- предложение о покупке автомобиля по цене значительно ниже рыночной;
- требование оплаты исключительно криптовалютой;
- призывы быстрее заключить сделку, иначе цены повысятся;
- переход по ссылкам от незнакомцев для "подтверждения платежа" или "оформления документов".
В МВД советуют быть крайне осторожными с предложениями о покупке машины по слишком выгодным ценам, избегать расчетов в криптовалюте и никогда не переходить по неизвестным ссылкам. Кроме того, не следует никому сообщать коды из СМС и данные банковских карт.