МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры - РИА Новости, 14.10.2025
09:04 14.10.2025 (обновлено: 15:16 14.10.2025)
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры - РИА Новости, 14.10.2025
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры
В мессенджерах активизировались мошенники, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа, предупредили в управлении по организации борьбы с РИА Новости, 14.10.2025
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры

Случаи мошенничества с перегоном машин из-за рубежа участились в мессенджерах

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В мессенджерах активизировались мошенники, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки", — говорится в публикации.
В МВД отметили, что для мошенников характерно требование оплаты в криптовалюте. Жертве предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести крупную сумму "для подтверждения платежеспособности" или "вступительного платежа".
Киберполицейские перечислили и другие типичные признаки мошенничества:
  • предложение о покупке автомобиля по цене значительно ниже рыночной;
  • требование оплаты исключительно криптовалютой;
  • призывы быстрее заключить сделку, иначе цены повысятся;
  • переход по ссылкам от незнакомцев для "подтверждения платежа" или "оформления документов".
В МВД советуют быть крайне осторожными с предложениями о покупке машины по слишком выгодным ценам, избегать расчетов в криптовалюте и никогда не переходить по неизвестным ссылкам. Кроме того, не следует никому сообщать коды из СМС и данные банковских карт.
Технологии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
