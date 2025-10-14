МВД назвало признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В мессенджерах активизировались мошенники, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки", — говорится в публикации.

В МВД отметили, что для мошенников характерно требование оплаты в криптовалюте. Жертве предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести крупную сумму "для подтверждения платежеспособности" или "вступительного платежа".

Киберполицейские перечислили и другие типичные признаки мошенничества:

призывы быстрее заключить сделку, иначе цены повысятся; переход по ссылкам от незнакомцев для "подтверждения платежа" или "оформления документов".