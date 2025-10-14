Рейтинг@Mail.ru
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:48 14.10.2025 (обновлено: 16:07 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/mrot-2048205149.html
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента - РИА Новости, 14.10.2025
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России со следующего года более чем на 20,5% и достигнет 27 093 рубля, тренд на его повышение опережающими... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:48:00+03:00
2025-10-14T16:07:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
https://ria.ru/20251014/vvp-2048204396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Хорошие новости
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента

Стало известно, насколько вырастет МРОТ в 2026 году

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России со следующего года более чем на 20,5% и достигнет 27 093 рубля, тренд на его повышение опережающими инфляцию темпами продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5%, превысил 22 400 рублей. В следующем году этот тренд продолжится, МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля", - сказал Мишустин на стратегической сессии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Мишустин рассказал о росте российского ВВП
Вчера, 15:45
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала