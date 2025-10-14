https://ria.ru/20251014/mrot-2048205149.html
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента - РИА Новости, 14.10.2025
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России со следующего года более чем на 20,5% и достигнет 27 093 рубля, тренд на его повышение опережающими... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:48:00+03:00
2025-10-14T15:48:00+03:00
2025-10-14T16:07:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
https://ria.ru/20251014/vvp-2048204396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Хорошие новости
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
Стало известно, насколько вырастет МРОТ в 2026 году