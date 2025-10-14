МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России со следующего года более чем на 20,5% и достигнет 27 093 рубля, тренд на его повышение опережающими инфляцию темпами продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.