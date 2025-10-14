Рейтинг@Mail.ru
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
15:38 14.10.2025 (обновлено: 16:08 14.10.2025)
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
2025-10-14T15:38:00+03:00
2025-10-14T16:08:00+03:00
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Стало известно, насколько вырастет МРОТ в 2026 году

МРОТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫРАСТЕТ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 20,5% - МИШУСТИН
 
