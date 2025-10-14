https://ria.ru/20251014/mrot-2048202215.html
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента - РИА Новости, 14.10.2025
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
МРОТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫРАСТЕТ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 20,5% - МИШУСТИН РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:38:00+03:00
2025-10-14T15:38:00+03:00
2025-10-14T16:08:00+03:00
экономика
россия
мрот
михаил мишустин
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_496cbbce7c53d175ab563a7305a7b50d.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b82b076fa70f7aaeb2894c45839db8bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мрот, михаил мишустин
Экономика, Россия, МРОТ, Михаил Мишустин, Хорошие новости
МРОТ в 2026 году вырастет более чем на 20,5 процента
Стало известно, насколько вырастет МРОТ в 2026 году