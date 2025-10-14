Нижегородский некрополист продолжает лечение в психбольнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Некрополист Анатолий Москвин, обвинявшийся в надругательстве над телами умерших девочек, продолжает лечение в психиатрической больнице, новых материалов по нему от врачей в суд не поступало, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Москвин продолжает лечение в медицинском учреждении. Никаких других материалов в суд не поступало на настоящий момент", - сообщили в пресс-службе, комментируя информацию о том, что врачи якобы подготовили документы в суд, чтобы передать Москвина под опеку родственников.

Собеседница агентства добавила, что постановлением Ленинского районного суда Нижнего Новгорода 7 мая Москвину был продлен на полгода срок принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

На протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы , а также Нижегородской и Московской областей мужчина раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет, извлекал их тела и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

Мумифицированные тела были обнаружены в квартире Москвина и его родителей и в гараже осенью 2011 года. В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что очень хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее для него - он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Москвин был освобожден от уголовной ответственности по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших). В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.