Рейтинг@Mail.ru
Москвин должен отбывать наказание в психбольнице, заявили в ОНК - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/moskvin-2048171820.html
Москвин должен отбывать наказание в психбольнице, заявили в ОНК
Москвин должен отбывать наказание в психбольнице, заявили в ОНК - РИА Новости, 14.10.2025
Москвин должен отбывать наказание в психбольнице, заявили в ОНК
Некрополист Анатолий Москвин, который обвинялся в надругательстве над телами умерших девочек, должен находиться на лечении в психиатрической клинике или... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:48:00+03:00
2025-10-14T13:48:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
москва
онк
общественная наблюдательная комиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64961/67/649616797_0:0:2393:1346_1920x0_80_0_0_d507a690b669b2d6c06f89b1f33d07a1.jpg
https://ria.ru/20251004/manjak-2046318072.html
https://ria.ru/20250926/manjak-2044467832.html
нижний новгород
нижегородская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64961/67/649616797_0:0:2393:1794_1920x0_80_0_0_bf0bd7576b2d2d78848234dca0231a79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, москва, онк, общественная наблюдательная комиссия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Москва, ОНК, Общественная наблюдательная комиссия
Москвин должен отбывать наказание в психбольнице, заявили в ОНК

Тараканов: некрополист Москвин не должен быть на свободе

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкАнатолий Москвин
Анатолий Москвин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Анатолий Москвин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Некрополист Анатолий Москвин, который обвинялся в надругательстве над телами умерших девочек, должен находиться на лечении в психиатрической клинике или отбывать наказание за свои преступления в местах принудительного лишения свободы, а не лечиться амбулаторно, заявил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области по соблюдению прав граждан в местах лишения свободы (ОНК) Михаил Тараканов.
Ранее Telegram-канал Shot опубликовал информацию о том, что Москвина, делавшего кукол из мёртвых девочек, и отправленного на принудительное лечение 13 лет назад, собираются выписать из психбольницы. Якобы врачи подготовили документы в суд, чтобы передать недееспособного мужчину под опеку родственников.
Попков рассказывает, как зарубил топором одну из жертв - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Ангарский маньяк" Попков рассказал, зачем возил с собой топорик
4 октября, 07:28
"ОНК занимается общественным контролем по условиям содержания, а не по самим процессуальным делам… Но я, как любой гражданин, могу высказать свою позицию. Мне кажется, что если кому-то назначено наказание в виде лечения психиатрического и если вдруг случилось излечение, то тут ему за все деяния нужно наказание с отбыванием в местах принудительного содержания… Если это не лечится, то как может такой человек находиться на свободе? Если это преступник? Логика теряется", - сказал Тараканов.
По его словам, совершивший преступление "или лечится, или отбывает срок, который бы ему назначили как наказание". "Разговор, что он излечился или какое-то лечение проходит, находясь на свободе, это совершенно нелогично. Если б его не признали психически больным, он бы отбывал наказание - свой срок. А если признали (больным), то он должен находиться изолированно от общества, он же преступник. Чисто по-человечески я так считаю", - заявил Тараканов.
Он добавил, что члены нижегородской ОНК регулярно проверяют условия содержания отбывающих наказание, посещают и психиатрические больницы, но конкретно Москвина они не навещали, жалоб от него или его представителей не поступало.
На данный момент РИА Новости не располагает комментариями суда и врачей.
На протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей мужчина раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет, извлекал их тела и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.
Мумифицированные тела были обнаружены в квартире Москвина и его родителей и в гараже осенью 2011 года. В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что очень хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее для него - он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.
Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Москвин был освобожден от уголовной ответственности по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших). В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.
Осенью 2018 года Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначал Москвину, находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступили врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура потребовала провести экспертизу, чтобы понять, не опасен ли он для общества. Однако в феврале 2019 года врачи не поддержали свое же ходатайство из-за ухудшения здоровья Москвина, а меры медицинского характера были оставлены без изменений. С тех пор Москвину регулярно продляют принудительное лечение в психбольнице. Последний раз лечение продлевали на полгода в мае.
Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Битцевский маньяк" попросил смягчить ему наказание
26 сентября, 03:28
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьМоскваОНКОбщественная наблюдательная комиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала