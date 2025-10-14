Москвин должен отбывать наказание в психбольнице, заявили в ОНК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Некрополист Анатолий Москвин, который обвинялся в надругательстве над телами умерших девочек, должен находиться на лечении в психиатрической клинике или отбывать наказание за свои преступления в местах принудительного лишения свободы, а не лечиться амбулаторно, заявил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области по соблюдению прав граждан в местах лишения свободы (ОНК) Михаил Тараканов.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал информацию о том, что Москвина, делавшего кукол из мёртвых девочек, и отправленного на принудительное лечение 13 лет назад, собираются выписать из психбольницы. Якобы врачи подготовили документы в суд, чтобы передать недееспособного мужчину под опеку родственников.

ОНК занимается общественным контролем по условиям содержания, а не по самим процессуальным делам… Но я, как любой гражданин, могу высказать свою позицию. Мне кажется, что если кому-то назначено наказание в виде лечения психиатрического и если вдруг случилось излечение, то тут ему за все деяния нужно наказание с отбыванием в местах принудительного содержания… Если это не лечится, то как может такой человек находиться на свободе? Если это преступник? Логика теряется", - сказал Тараканов.

По его словам, совершивший преступление "или лечится, или отбывает срок, который бы ему назначили как наказание". "Разговор, что он излечился или какое-то лечение проходит, находясь на свободе, это совершенно нелогично. Если б его не признали психически больным, он бы отбывал наказание - свой срок. А если признали (больным), то он должен находиться изолированно от общества, он же преступник. Чисто по-человечески я так считаю", - заявил Тараканов.

Он добавил, что члены нижегородской ОНК регулярно проверяют условия содержания отбывающих наказание, посещают и психиатрические больницы, но конкретно Москвина они не навещали, жалоб от него или его представителей не поступало.

На данный момент РИА Новости не располагает комментариями суда и врачей.

На протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода Москвы , а также Нижегородской и Московской областей мужчина раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет, извлекал их тела и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

Мумифицированные тела были обнаружены в квартире Москвина и его родителей и в гараже осенью 2011 года. В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что очень хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее для него - он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Москвин был освобожден от уголовной ответственности по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших). В мае 2012 года по решению суда Москвина направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.