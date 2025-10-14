Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского
19:57 14.10.2025
В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского
В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского - РИА Новости, 14.10.2025
В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского
Трое мужчин напали на полицейского в Москве, одного из них задержали на месте, двоим удалось скрыться, но спустя несколько часов их настигли правоохранители,... РИА Новости, 14.10.2025
происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского

В Москве задержали трех мужчин за нападение на полицейского

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Трое мужчин напали на полицейского в Москве, одного из них задержали на месте, двоим удалось скрыться, но спустя несколько часов их настигли правоохранители, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По предварительным данным, в ночное время сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили в лесопарковой зоне подозрительного мужчину, который с помощью фонарика что-то искал на земле. Когда один из полицейских подошел ближе, неизвестный стал вести себя агрессивно и ударил его", - написала она в Telegram-канале.
Волк добавила, что в этот момент еще двое подбежали к полицейскому сзади, сбили его с ног и начали избивать. Сотрудник полиции достал огнестрельное оружие и предупредительно выстрелил по одному разу вверх и в сторону злоумышленников.
"В результате один из нападавших получил огнестрельное ранение бедра. Он был задержан и доставлен в медицинскую организацию. Соучастники нападения скрылись с места происшествия", - сообщила Волк.
Она также отметила, что в течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска по Москве установили и задержали сбежавших мужчин. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции
12 октября, 21:39
 
ПроисшествияМоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
