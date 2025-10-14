В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Трое мужчин напали на полицейского в Москве, одного из них задержали на месте, двоим удалось скрыться, но спустя несколько часов их настигли правоохранители, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По предварительным данным, в ночное время сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили в лесопарковой зоне подозрительного мужчину, который с помощью фонарика что-то искал на земле. Когда один из полицейских подошел ближе, неизвестный стал вести себя агрессивно и ударил его", - написала она в Telegram-канале.
Волк добавила, что в этот момент еще двое подбежали к полицейскому сзади, сбили его с ног и начали избивать. Сотрудник полиции достал огнестрельное оружие и предупредительно выстрелил по одному разу вверх и в сторону злоумышленников.
"В результате один из нападавших получил огнестрельное ранение бедра. Он был задержан и доставлен в медицинскую организацию. Соучастники нападения скрылись с места происшествия", - сообщила Волк.
Она также отметила, что в течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска по Москве установили и задержали сбежавших мужчин. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.