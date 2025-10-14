В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Трое мужчин напали на полицейского в Москве, одного из них задержали на месте, двоим удалось скрыться, но спустя несколько часов их настигли правоохранители, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.