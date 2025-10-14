https://ria.ru/20251014/moskva-2048244843.html
В Москве задержали водителя такси за нападение на пассажирку
В Москве задержали водителя такси за нападение на пассажирку - РИА Новости, 14.10.2025
В Москве задержали водителя такси за нападение на пассажирку
Водитель такси в Москве напал на несовершеннолетнюю пассажирку и изнасиловал ее, возбуждено уголовное дело, злоумышленник арестован, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:38:00+03:00
2025-10-14T18:38:00+03:00
2025-10-14T18:38:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251007/istochnik-2046750460.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали водителя такси за нападение на пассажирку
В Москве арестовали водителя такси за изнасилование 17-летней пассажирки
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Водитель такси в Москве напал на несовершеннолетнюю пассажирку и изнасиловал ее, возбуждено уголовное дело, злоумышленник арестован, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Москве.
По данным следствия, 10 октября водитель такси припарковал автомобиль, в котором находилась 17-летняя пассажирка, а затем напал на девушку и изнасиловал. После случившегося потерпевшая сразу обратилась в правоохранительные органы.
"Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ
(изнасилование)", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что фигуранту уже предъявлено обвинение, он арестован.