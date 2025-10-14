Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали водителя такси за нападение на пассажирку - РИА Новости, 14.10.2025
18:38 14.10.2025
В Москве задержали водителя такси за нападение на пассажирку
Водитель такси в Москве напал на несовершеннолетнюю пассажирку и изнасиловал ее, возбуждено уголовное дело, злоумышленник арестован, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2025
2025
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали водителя такси за нападение на пассажирку

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Водитель такси в Москве напал на несовершеннолетнюю пассажирку и изнасиловал ее, возбуждено уголовное дело, злоумышленник арестован, сообщили в пресс-службе ГСУСК по Москве.
По данным следствия, 10 октября водитель такси припарковал автомобиль, в котором находилась 17-летняя пассажирка, а затем напал на девушку и изнасиловал. После случившегося потерпевшая сразу обратилась в правоохранительные органы.
"Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование)", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что фигуранту уже предъявлено обвинение, он арестован.
